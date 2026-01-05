Короткое не просто так: почему в метро Днепра всего 6 станций

Учитывая геологию города, тоннели прокладывали на значительной глубине

Днепр обладает одним из самых компактных метрополитенов в Европе: в его составе всего шесть станций, объединённых одной линией длиной 7,8 км. Поездка от конечной до конечной занимает около 12 минут. На этом фоне закономерно возникает вопрос, зачем городу понадобилось столь небольшое метро.

"Телеграф" попытался разобраться. По состоянию на 2025 год днепровский метрополитен ежедневно обслуживает более 20 тысяч пассажиров. Он работает с 5:30 до 23:00, а в часы пик поезда ходят с интервалом 5–10 минут.

Почему в Днепре появилось короткое метро

Строительство метро в Днепре стартовало в 1981 году. Проект изначально был ориентирован не на охват всего города, а на соединение ключевых промышленных зон. Основная задача заключалась в быстрой доставке рабочих к крупным предприятиям. Именно этим объясняется выбор и количество станций:

Покровская — конечная станция, заложенная на глубине около 35 метров.

Покровская станция метро в Днепре

Проспект Свободы — имеет четыре выхода на поверхность, расположенные на Новокодакской площади, рядом с пересечением проспекта Свободы и улицы Панаса Мирного, всего в нескольких метрах от проходной Днепровского электровозостроительного завода.

Станция метро "Проспект Свободы" в Днепре

Заводская — находится возле центрального входа на Днепровский завод металлургического оборудования. Глубина станции составляет около 30 метров, предусмотрены парковки для велосипедов.

Станция метро "Заводская" в Днепре

Металлургов — расположена в непосредственной близости к Днепровскому металлургическому заводу, глубина заложения — примерно 55 метров.

Станция метро "Металлургов" в Днепре

Метростроителей — выход станции размещён на перекрёстке проспекта Сергея Нигояна, глубина — около 40 метров.

Станция метро "Метростроителей" в Днепре

Вокзальная — самая загруженная станция линии, интегрированная в инфраструктуру главного железнодорожного вокзала, глубина — 42 метра.

Станция метро "Вокзальная" в Днепре

Таким образом, днепровское метро изначально создавалось как специализированная транспортная артерия для обслуживания промышленных районов, а не как разветвлённая городская сеть. Дополнительным фактором стала сложная геология: породы в пределах города залегают глубоко, поэтому тоннели приходилось прокладывать на значительной глубине. Это существенно усложняло и удорожало строительство, замедляя темпы работ.

Какую роль метро играет сегодня

Несмотря на скромную протяжённость и ограниченную схему движения, метрополитен остаётся востребованным. Им ежедневно пользуются десятки тысяч жителей. Кроме транспортной функции, метро приобрело и дополнительное значение: во время воздушных тревог станции используются как укрытия.

Подземка Днепра на карте

Самые глубокие станции — "Металлургов" и "Вокзальная" — теоретически способны обеспечить определённую защиту и в случае экстремальных угроз, включая ядерные. Однако важно понимать, что метрополитен не проектировался как специализированный бункер. Тем не менее значительная толща грунта действительно снижает уровень радиационного воздействия: примерно один метр земли способен уменьшить облучение в тысячи раз.