В Запорожье могло быть метро на две ветки. Где могла быть "подземка" и почему ее забросили (карта)

Прокладка тоннелей в гранитах этой местности — дело трудное и дорогое

В Запорожье могло быть метро. Строительство подземки планировали в Советское время и в 2000-х годах, однако до реализации дело не дошло.

Советские планы

Почему эти планы так и не были реализованы, рассказывает сайт zaporizhzhia-future.com.ua. В советское время по мере увеличения населения областного центра появились разговоры о строительстве метрополитена.

Первая ветка метро проектировалась от Южного микрорайона (в народе "Пески"), до нынешней площади Запорожской, почти полностью пролегая под центральным проспектом города. Линия должна была насчитывать 14 станций и иметь протяженность 16 км. В проекте была и вторая ветка метро, соединяющая Бабурку с Заводским районом.

Почему советская власть передумала

Однако, как известно, Запорожье стоит на гранитах, это очень жесткие породы. Поэтому прокладка любого подземного тоннеля для транспорта требует значительных средств и усилий. Именно поэтому советские планы построить подземку так и не реализовались, советское руководство считало, что метрополитена "достойны" только города-миллионники, а в Запорожье тогда проживало около семисот тысяч человек.

Возрождение идеи строительства метро в Запорожье

Снова о метро в Запорожье заговорили уже в 2000-х годах. Тогда одно из отечественных конструкторских бюро разработало принципиально новый способ метростроя. В 2007-2008 годах рассматривалась возможность построить в Запорожье ветку нового метрополитена "Радан".

Проект метро в Запорожье

"Радан" – поезд метро с уменьшенными габаритами, курсирование которого полностью определяет автоматика. Подобные компактные, несложные в обслуживании, долговечные поезда с успехом перевозят жителей самых крупных мегаполисов в разных странах мира.

Начало строительства было запланировано на 2015 год, а запуск первой очереди – не раньше 2025 года. Проектную стоимость строительства первой линии оценили в 215 млн гривен. Однако все это осталось на бумаге.

