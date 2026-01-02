Где "спрятался" самый длинный эскалатор метро Киева. Какая станция опередила легендарную "Арсенальную"
Всего в киевском метро 122 эскалатора
Самый длинный эскалатор в киевском метро расположен на станции "Крещатик" у выхода на улицу Архитектора Городецкого. Он состоит из 743 ступеней.
Интересно, что самая глубокая станция столичной подземки — "Арсенальная", но на ней два раздельных эскалатора. Подъемник на Крещатике имеет длину 87 метров и требует специфического ухода. Он признан памятником архитектуры.
Диспетчер управляет эскалатором с пульта, расположенного на станции метро Льва Толстого. Для того чтобы подъемник исправно работал, его обслуживают десятки работников.
Тоннель эскалатора уходит вниз примерно на 50 метров. На случай чрезвычайной ситуации в машинном зале предусмотрены аварийные тормоза.
Станция метро "Крещатик" — чем она особенная
Она заработала в 1960 году в составе первой очереди строительства метро. Статус "памятник архитектуры местного значения" станция "Крещатик" получила еще при Союзе — в 1986 году.
Станция состоит из трех наземных вестибюлей и трех подземных залов – среднего и двух с посадочными платформами. Они соединены переходами, чередующимися с пилонами.
Отделка станции "Крещатик" выполнена в аутентичном украинском стиле. В мрамор пилонов вписаны яркие вставки из майолики (вид керамики, которая изготавливается из выжженной глины и покрывается глазурью).
Над пилонами — карнизы с подсолнечником и кукурузой, которые выращивают в Украине. Автором росписей на стенах является художница-керамистка Людмила Мешкова. В 1980-е годы кафельную облицовку стен станции "Крещатик" заменили мраморной.
Станция многое видела с момента открытия, но самым болезненным периодом стало начало великой войны России против Украины. С 26 февраля по 20 декабря 2022 станция "Крещатик" не работала. Поезда проносились мимо, не останавливаясь. Место, где бурлила жизнь, стало символом драматических перемен и тревоги.
