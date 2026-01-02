Укр

Где "спрятался" самый длинный эскалатор метро Киева. Какая станция опередила легендарную "Арсенальную"

Елена Руденко
Станция метро "Крещатик" Новость обновлена 02 января 2026, 08:27
Станция метро "Крещатик". Фото Коллаж "Телеграф"

Всего в киевском метро 122 эскалатора

Самый длинный эскалатор в киевском метро расположен на станции "Крещатик" у выхода на улицу Архитектора Городецкого. Он состоит из 743 ступеней.

Интересно, что самая глубокая станция столичной подземки — "Арсенальная", но на ней два раздельных эскалатора. Подъемник на Крещатике имеет длину 87 метров и требует специфического ухода. Он признан памятником архитектуры.

Эскалатор
Эскалатор

Диспетчер управляет эскалатором с пульта, расположенного на станции метро Льва Толстого. Для того чтобы подъемник исправно работал, его обслуживают десятки работников.

Машинное отделение на эскалаторе метро Киева
Машинное отделение

Тоннель эскалатора уходит вниз примерно на 50 метров. На случай чрезвычайной ситуации в машинном зале предусмотрены аварийные тормоза.

Станция метро "Крещатик" — чем она особенная

Она заработала в 1960 году в составе первой очереди строительства метро. Статус "памятник архитектуры местного значения" станция "Крещатик" получила еще при Союзе — в 1986 году.

Станция метро Крещатик
Станция метро "Крещатик"

Станция состоит из трех наземных вестибюлей и трех подземных залов – среднего и двух с посадочными платформами. Они соединены переходами, чередующимися с пилонами.

Отделка станции "Крещатик" выполнена в аутентичном украинском стиле. В мрамор пилонов вписаны яркие вставки из майолики (вид керамики, которая изготавливается из выжженной глины и покрывается глазурью).

Орнамент на стенах
Орнамент на стенах

Над пилонами — карнизы с подсолнечником и кукурузой, которые выращивают в Украине. Автором росписей на стенах является художница-керамистка Людмила Мешкова. В 1980-е годы кафельную облицовку стен станции "Крещатик" заменили мраморной.

Стнация метро Крещатик в Киеве
На стенах – настоящее искусство

Станция многое видела с момента открытия, но самым болезненным периодом стало начало великой войны России против Украины. С 26 февраля по 20 декабря 2022 станция "Крещатик" не работала. Поезда проносились мимо, не останавливаясь. Место, где бурлила жизнь, стало символом драматических перемен и тревоги.

Ранее "Телеграф" рассказывал об одной из самых узнаваемых станций киевского метро — "Дорогожичи". Она была первой, открытой в XXI веке и построена в месте с трагической историей — урочище Бабий Яр.

