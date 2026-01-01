В Донецке должно было быть метро как в Дубае. Вместо этого - центр города может взорваться и уйти под землю (фото, видео)

Из амбициозного проекта метро стало опасным наследием

Решение о строительстве метро в Донецке было принято еще в СССР в 1988 году, но денег на это не хватало. Несмотря на распад СССР и кризис начала 90-х годов, проект не свернули. Донецк должен был стать четвертым городом с метро в Украине после Киева, Харькова и Днепра. План предусматривал три линии, 10 лет строительства и запуск первой очереди в 2005 году.

Работы начали в 1992 году. Однако хроническое недофинансирование и сложные гидрогеологические условия постоянно срывали сроки. Запуск первой очереди перенесли на 2011 год, но по состоянию на ноябрь 2009 пять станций были готовы лишь на 30%.

В декабре 2011 года Министерство инфраструктуры Украины официально отказалось от подземного метро, предложив надземный вариант или "легкое метро". Тогдашний вице-премьер Борис Колесников заявлял, что классический метрополитен для Донецка был "авантюрным" еще на этапе замысла, а наземная система могла бы быть в 6-7 раз дешевле. Городской голова Александр Лукьянченко, который тогда возглавлял Донецк, отметил, что вдохновился идеей именно в Дубае, более того, при планировании должны были использовать идентичную технологию.

Метро в Дубае/ Фото: visitdubai

Подземное метро должно остаться только в центре Донецка. В общем, должны были запустить метрополитен на 50 километров.

Донецкий метрополитен в 2009 году/Фото: novosti.dn.ua

К Евро-2012 никаких сдвигов не произошло, а в 2013 году встал вопрос даже не о достройке, а о закрытии проекта. Средств не нашли и для этого. Тем временем подземные выработки постоянно подтапливались из-за грунтовых вод, а городской бюджет финансировал работу насосов, чтобы избежать аварий.

Вентиляционная шахта метро в Донецке/Фото: novosti.dn.ua

После начала российской оккупации в 2014 году представители группировки "ДНР" громко заявляли о возобновлении строительства всех трех линий метро. Была создана специальная комиссия, а "министр транспорта ДНР" Александр Кузьменко в 2015 году утверждал, что без метро город "не выживет".

Примерный план проекта метро Донецка/ Коллаж, источник плана — Википедия

Новый поворот произошел в 2021 году, когда Донецкий институт горной геологии заявил о серьезных рисках, связанных с недостроенными тоннелями. По словам ученых, затопление шахт вокруг города может превратить метро в проводник не только воды, но и метана, что создает угрозу линейного взрыва протяженностью до 5 километров. Гидрогеолог Евгений Яковлев предупреждал и о риске просадки почв в центральной части города. В 2022 году оккупационные власти заявили о планах ликвидации подземных выработок — из них заберут металл и все ценное.

