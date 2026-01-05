Забудьте навсегда слово "варежки": как правильно это слово переводится на украинский

К сожалению, очень многие украинцы допускают эту кальку в языке

С каждой неделей украиноязычных людей в мире становится все больше — и это не может не радовать, но в то же время появляется и необходимость кропотливой работы над искоренением суржика и кальки с русского языка. А с наступлением зимы важно проработать и зимний лексикон. Например, раз и навсегда запомнить, как на украинском языке правильно называть "варежки".

Хотя слово "варежки" и довольно гармонично звучит, если произносить его с украинским акцентом, однако в украинском языке его нет. "Телеграф" расскажет, как лучше его заменить.

Вот несколько вариантов на выбор:

рукавички;

рукавиці;

пальчатки, піврукавички (если речь о варежках без пальцев).

А вот также примеры, как эти слова используются в предложении:

Убрала свій найліпший капелюх, узяла рукавички, дві парасольки — й пішла;

Пускаємо в рукавичку мишку-шкряботушку. А ось і жабка-скрекотушка проситься до рукавички;

Щоб на руках для людського.. ока не залишалися сліди просмоленої дратви, натягнув благенькі пальчатки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно заменить в украинском языке слово "бутерброд", — к нему многие привыкли, однако на самом деле это заимствование из немецкого языка, которому есть украинские аналоги на замену.