Забудьте навсегда слово "варежки": как правильно это слово переводится на украинский
К сожалению, очень многие украинцы допускают эту кальку в языке
С каждой неделей украиноязычных людей в мире становится все больше — и это не может не радовать, но в то же время появляется и необходимость кропотливой работы над искоренением суржика и кальки с русского языка. А с наступлением зимы важно проработать и зимний лексикон. Например, раз и навсегда запомнить, как на украинском языке правильно называть "варежки".
Хотя слово "варежки" и довольно гармонично звучит, если произносить его с украинским акцентом, однако в украинском языке его нет. "Телеграф" расскажет, как лучше его заменить.
Вот несколько вариантов на выбор:
- рукавички;
- рукавиці;
- пальчатки, піврукавички (если речь о варежках без пальцев).
А вот также примеры, как эти слова используются в предложении:
- Убрала свій найліпший капелюх, узяла рукавички, дві парасольки — й пішла;
- Пускаємо в рукавичку мишку-шкряботушку. А ось і жабка-скрекотушка проситься до рукавички;
- Щоб на руках для людського.. ока не залишалися сліди просмоленої дратви, натягнув благенькі пальчатки.
