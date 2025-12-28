Одесситы считают его своим достоянием: это украинское слово вызывает улыбку

Это забавное слово у украинцев позаимствовали поляки и белорусы

В украинском языке множество таких интересных и забавных слов, что иногда даже носители языка, услышав, не понимают их значения. Нередко они приходят из местных говоров и диаклектов, как, например, "надраґи".

"Телеграф" решил рассказать о забавном существительном "гармидер", который знают не все украинцы, хотя его употребляли классики. Это слово может обогатить лексикон и сделать язык живым и красочным.

Как пишет Словник.ua, существительное имеет несколько значений:

1. Беспорядочная шумиха, суета.

"Скрізь гармидер та реготня, В хаті і надворі", – говорится в поэме "Наймички" Тараса Шевченко.

Олесь Гончар, в свою очередь, писал: "Незабаром тріскотнява і гармидер знялись і ліворуч в лощині, десь зовсім близько, де було досі порівняно спокійно".

2. Отсутствие или нарушение порядка, беспорядок.

"Серед гармидеру, що панує у покої, де, здавалося, ніхто ніколи не прибирав, він почував себе невимушено і більше ніж добре", – рассказывал Натан Рыбак в романе "Помилка Оноре де-Бальзака".

3. Редко это слово употребляется как синоним существительного "имущество". Именно так его использовал украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий: "Бідував я рік, бідував і другий, а далі дивлюсь, що непереливки, кинув я к нечистому своє ремество. Спродав я свій гармидер".

Также от этого существительного произошли еще несколько слов, например, "гарми́дерник" — тот, кто делает "гармидер", или даже глагол "гармидерува́ти", то есть "делать гармидер".

Происхождение слова "гармидер"

Происхождения этого забавного слова считается неясным. По крайней мере, это отмечают на ресурсе "Гороха".

Хотя подобные слова существуют в белорусском (гармі́дар) и польском (harmider) языках, известно, что наши соседи заимствовали их из украинского, а не наоборот.

Есть версия, что, возможно, украинский гармидер имеет этимологию от персидского γarmīdan, что означает ссориться, спорить, сердиться, сердиться, рычать.

На специализированном сайте говорится, что попытка связать его с турецким выражением harami deres (название известного разбойничьего гнезда) с harami "разбойник", dere "ущелье, овраг" является неудовлетворительной с семантической точки зрения.

Также вызывает сомнение и утверждение о связи с немецким возгласом hernieder (сюда вниз), пишут специалисты.

В то же время в идише есть слово גאַרמדער (garmider/garmeder), которое означает шум, суета, беспорядок, кричащая толпа. Учитывая, что существительное является частью одесского говора, и в идише имеет идентичный смысл, в отличие от притянутого за уши разбойничьего гнезда, версия такого происхождения выглядит наиболее правдоподобно.

