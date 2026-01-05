Знают только единицы: что значит это странное украинское слово

Украинский язык еще не раз вас удивит

Диалектные слова не только оживляют стиль и придают ему колорит, но и играют важную роль в сохранении языкового наследия. Они сочетают современность с традицией, отражают историю разных регионов и помогают ощутить живой пульс разговорной стихии.

"Телеграф" решил рассказать о существительном "хопта", которое знают далеко не все украинцы. Раньше его употребляли классики, но с годами оно почти забылось.

"Хопта" — устаревшее диалектное слово украинского языка, которое сегодня почти не встречается в активном употреблении, но сохранилось в памяти отдельных регионов и семей. Чаще всего им обозначали сорняк или дикую, некультивированную растительность, произрастающую вместе с посевами культурных растений — пшеницы, кукурузы или ржи.

В более широком смысле хопта могла означать зелень, ботву или молодые побеги растений, которые собирали как легкий корм для скота, а иногда и как съедобную зелень для людей.

Встречаются и образные сочетания наподобие "хопта люта", которыми подчеркивали агрессивный, нежелательный характер сорняков, быстро захватывающих посевы.

Существительное употребляли в своих произведениях украинские классики: Иван Франко, Михаил Коцюбинский и Михаил Стельмах. Такие примеры использования слова "хопта" приводит "Словарь украинского языка":

– Дівчина встала рано, рано: – Піду я в поле, мамо, мамо! ..Годі сидіти дома тута: Глушить пшеницю хопта люта (Фр., X, 1954, 74);

– Земля стогне, пісна, безсила, подерта на латочки. І замість покорму дає свою кров. Не хліб, а кукіль родить, будяки, хопту. Годуйся!.. (Коцюб., II, 1955, 36);

– Б'є сапка приплесканий темний корж землі, дзвенить на грудді, огортається сухим сірим димом, підтинає хопту (Стельмах, II, 1962, 407).

Украинское слово "хопта"

В последнее время слово вновь возникает в публичном пространстве благодаря сообщениям в соцсетях. Интернет-пользователи делятся семейными воспоминаниями, отмечая, что "хопта" была привычным словом в говорах Западной Украины, в частности, стрийского диалекта.

В комментариях приводят фразы, которые слышали от прабабушек и бабушек, например: "Піди хопти курам намикай" — то есть собери зелени или сорняков для птицы. Такие воспоминания часто сопровождаются размышлениями о том, как быстро исчезают локальные слова, и в то же время — теплым чувством языкового наследия, которое передается через быт и живой язык семьи.

Примеры употребления слова "хопта"

Таким образом, "хопта" — не просто название сорняка, а языковой след сельской жизни, аграрной культуры и регионального разнообразия украинского языка, который сегодня возвращается к обсуждению благодаря личным историям и цифровой памяти.

