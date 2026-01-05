Забудьте назавжди слово "варежки": як правильно це слово перекладається українською

На жаль, дуже багато українців допускають цю кальку в мові

З кожним тижнем україномовних людей у світі стає дедалі більше, — і це не може не радувати, але водночас з’являється і необхідність кропіткої роботи над викоріненням суржику та кальки з російської мови. А з настанням зими важливо опрацювати й зимовий лексикон. Наприклад, раз і назавжди запам’ятати, як українською мовою правильно називати "варежки".

Хоча слово "варежки" і досить гармонійно звучить, якщо вимовляти його з українським акцентом, проте в українській мові його немає. "Телеграф" розповість, як краще його замінити.

Ось кілька варіантів на вибір:

рукавички;

рукавиці;

пальчатки, піврукавички (якщо мова про рукавиці без пальців).

А ось також приклади, як ці слова використовуються у реченні:

Убрала свій найліпший капелюх, узяла рукавички, дві парасольки — й пішла;

Пускаємо в рукавичку мишку-шкряботушку. А ось і жабка-скрекотушка проситься до рукавички;

Щоб на руках для людського.. ока не залишалися сліди просмоленої дратви, натягнув благенькі пальчатки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна замінити в українській мові слово "бутерброд", — до нього багато хто звик, проте насправді це запозичення з німецької мови, якому є українські аналоги на заміну.