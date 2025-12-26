Не пуцьвиринок или паляниця: еще одно слово, которое россияне не смогут ни произнести, ни перевести

Это украинское слово сбивает с толку россиян

Украинский язык впечатляет своей глубиной и уникальностью. В нём сохранилось множество слов, которые давно вышли из повседневного употребления, но продолжают жить как часть культурной памяти народа.

Для россиян многие из таких слов звучат загадочно, поскольку в русском языке им просто нет аналогов. Одним из примеров является существительное "лемишка", о котором решил рассказать "Телеграф".

Словом "лемишка" называли блюдо из густо заваренной муки, чаще всего гречневой. Это была простая, но очень питательная еда, распространённая в народе.

Согласно "Словарю украинского языка", лемишку ели с салом или молоком, а украинские писатели нередко упоминали её в своих произведениях. Консистенция блюда была настолько плотной, что, по образному описанию, ложка могла застрять в горшке.

Значение слова "лемишка"

Трудности для россиян вызывает не только значение слова, но и его произношение. Украинский звук "і" не имеет точного соответствия в русском языке, поэтому его часто заменяют на "ы", из-за чего слово теряет своё аутентичное звучание.

Интересно, что "лемишка" использовалась и в переносном смысле. Так могли назвать человека нерешительного, мягкого, неспособного проявить твёрдость. Если кто-то не умел собраться или принять решение, такого человека описывали именно этим словом.

Существовало и устойчивое народное выражение "разбить горшок с лемишкой", которое имело особый смысл в семейных отношениях. Его употребляли, говоря о ссорах между деверем и невесткой.

Сегодня это слово почти не встречается в живой речи, но оно остаётся ценным напоминанием о быте, языке и образе мышления наших предков.

