Снег в марте и победный финал: прогноз погоды на первый месяц весны
Весной все еще будет прохладно, но серьезных морозов не прогнозируют
В марте погода в Украине будет переменчивой. Несколько дней порадуют теплом, но большинство принесут ветер, холод, дожди и снег.
Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфа" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Более или менее комфортные погодные условия будут в конце второй и третьей декады месяца.
Март в Украине: когда ждать тепло
В середине первой декады ожидаются короткие теплые дни, но вскоре вернется похолодание. Осадки усилятся к концу декады.
Вторая декада марта принесет дожди и мокрый снег. В течение 2–3 дней будет ощущаться похолодание, сопровождающееся сильными порывами ветра. Ближе к середине месяца температура повысится, осадков почти не будет, а погода станет комфортной.
В третьей декаде марта снова наступит похолодание, особенно ночью. Днем будет достаточно тепло, хотя и ветрено. Осадков практически не ожидается, а весенняя погода постепенно установится на более длительный период.
