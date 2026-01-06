Снег в марте и победный финал: прогноз погоды на первый месяц весны

Весной все еще будет прохладно, но серьезных морозов не прогнозируют

В марте погода в Украине будет переменчивой. Несколько дней порадуют теплом, но большинство принесут ветер, холод, дожди и снег.

Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфа" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Более или менее комфортные погодные условия будут в конце второй и третьей декады месяца.

Март в Украине: когда ждать тепло

В середине первой декады ожидаются короткие теплые дни, но вскоре вернется похолодание. Осадки усилятся к концу декады.

Вторая декада марта принесет дожди и мокрый снег. В течение 2–3 дней будет ощущаться похолодание, сопровождающееся сильными порывами ветра. Ближе к середине месяца температура повысится, осадков почти не будет, а погода станет комфортной.

Подснежники на начале весны. Фото: 24 Канал

В третьей декаде марта снова наступит похолодание, особенно ночью. Днем будет достаточно тепло, хотя и ветрено. Осадков практически не ожидается, а весенняя погода постепенно установится на более длительный период.

