В Харьков идет самый холодный период января: когда морозы резко накроют город

Морозы не будут долгими

В Харькове может серьезно похолодать уже в ближайшее время. Температура воздуха можется опустится ниже -10 градусов.

Что нужно знать:

На этой неделе в Харьков могут прийти морозы

Холод не задержится на долго

Похолодание сопроводят осадки

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Так, по данным специалистов сервиса meteo.ua, в период с 9 по 13 января в Харькове ожидается кратковременное, но ощутимое похолодание. Столбики термометров в этот период в среднем будут находится на уровне -3-8 градусов, а в самый пик заморозков (10 и 11 января) -8-13. Возможен снег.

Погода в Харькове

Похолодание также прогнозируют и синоптики с meteofor. Они считают, что уже 9 января похолодает до -2-9 градусов, а 10 до -8-12. Всего похолодание продлится до 13 января. Вероятны осадки в виде снега.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине

