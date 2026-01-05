Сильный снег, метели и не только. Циклоны несут погодные неожиданности в Украине

Ничего экстремального, но будет тяжело: как Украина переживет атаку средиземноморских циклонов

Ночью 6 января в Украине существенно усложнятся погодные условия. Они будут вызваны компактными, но хорошо насыщенными влажными циклонами, которые сформировались над Средиземноморьем.

Об изменениях в погодных условиях "Телеграфу" сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

В Черкасской области прогнозируется значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), метели. Днем 6 января осадки приобретут характер мокрого снега с переходом в дождь, ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман. 0-5º тепла.

Ненастье будет осложнять жизнедеятельность населения, движение транспорта, придаст работы коммунальщикам и энергетикам. Для недопущения транспортного коллапса необходимо вовремя убирать снег из проезжей части и обрабатывать ее противогололедными смесями и реагентами», – говорит метеоролог.

Прогноз подтверждает и Укргидрометцентр. Ночью 5 на 6 января на востоке Украины будет до 13 градусов мороза, на западе -4-6 градусов ниже нуля. Теплее всего будет на юге страны — здесь температура будет плюсовой даже ночью.

В среду, 7 января, ожидается умеренный дождь и мокрый снег. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. Местами будет наблюдаться туман, на отдельных участках дорог гололедица.

8 января снова южный вихрь ухудшит погоду. "Погода остается неустойчивой, но на календаре — зима", — напоминает Виталий Постригань.

По предварительным расчетам, 9 января 2026 года в наш регион начнется поступление арктического воздуха, температура снизится до 6-11 градусов мороза. Такое похолодание приведет к подмерзанию снежной каши и дождевой воды на дорогах и тротуарах, что усложнит движение автотранспорта.

"Ничего экстремального: морозы и снегопады зимой в нашем регионе случались и посильнее", — отмечает синоптик.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что украинка рассказала о меняющейся погоде в европейской стране. Днем здесь купаются в океане, а вечером ходят в куртках.