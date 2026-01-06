Сніг у березні та переможний фінал: прогноз погоди на перший місяць весни

Навесні все ще буде прохолодно, але серйозних морозів не прогнозують

У березні погода в Україні буде мінливою. Декілька днів порадують теплом, але більшість принесуть вітер, холод, дощі та сніг.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Більш-менш комфортні погодні умови будуть в кінці другої та третьої декади місяця.

Березень в Україні: коли чекати тепло

На середину першої декади очікуються короткі теплі дні, але вже незабаром повернеться похолодання. Опади підсиляться до кінця декади.

Друга декада березня принесе дощі та мокрий сніг. Протягом 2–3 днів відчуватиметься похолодання, супроводжуватиметься сильними поривами вітру. Ближче до середини місяця температура підвищиться, опадів майже не буде, а погода стане комфортною.

У третій декаді березня знову настане похолодання, особливо вночі. Вдень буде досить тепло, хоча вітряно. Опадів практично не очікується, а весняна погода поступово встановиться на більш тривалий період.

