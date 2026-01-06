Уже известна дата: Киев рискует повторить легендарный каток 2020-го, но еще более сильный (фото, видео)

Синоптики поделились нерадостным прогнозом для столицы

Уже в скором времени Киев может накрыть настоящая апокалипсическая погода. Ведь на 8 января синоптики прогнозируют замерзающий дождь, создающий сильный гололед. В последний раз такая непогода была в 2020 году в декабре, тогда она наделала большой беды, превратив столицу в огромный каток.

По данным портала Ventusky, Киев 8 января ожидают непростые погодные условия. С утра столицу будет накрывать дождь, который из-за минусовой температуры сразу будет замерзать. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда Киев снова может превратиться в большой каток

Синоптики прогнозируют 8 января значительное ухудшение погодных условий не только для столицы, но и для ряда регионов. Утром замерзающий дождь будет накрывать Киев и преимущественно юго-западные области, а после обеда в столице может бушевать настоящая стихия. Ведь кроме замерзающего дождя может появиться и снег.

Погода в Киеве 8 января утром. Фото: скриншот с Ventusky

При этом минусовая температура, достигающая -6 градусов, будет способствовать образованию сильного гололеда. Если дополнительно на слой льда еще выпадет снег, ситуация может в разы усложниться.

Погода в Киеве 8 января утром. Фото: скриншот с Ventusky

Заметим, по данным Укргидрометцентра, 8 января Киев ожидает от 0 до -4 градусов и дождь, периодически переходящий в снег.

Погода в Киеве 8 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в декабре 2020 года из-за непогоды Киев уже стал огромным катком. Сотни людей получили травмы, а движение на дорогах превратилось в неконтролируемые заносы и кучу аварий. Тогда коммунальщики начали обрабатывать улицы противогололедными средствами еще до начала гололеда, но погодные условия оказались слишком сложными. Одни и те же участки приходилось обрабатывать несколько раз, но результата это почти не давало.

Гололед в Киеве, 2020. Фото: местные каналы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что народный синоптик Владимир Деркач удивил прогнозом погоды на весну.