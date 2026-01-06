Когда сеять сладкий перец: точные сроки

Разобрались, когда лучше сажать перец на рассаду, в теплицу и в открытый грунт

С приближением весны многие огородники спешат своевременно купить семена сладкого и горького перца, чтобы в нужное время посеять этот любимый овощ. Но когда конкретно следует начинать выращивание рассады перца с последующей высадкой в открытый грунт или теплицу?

Все зависит от вашего региона. В южных областях Украины посев перца начинается раньше, а чем севернее — тем позднее. Главная дата, из которой следует исходить — момент высадки рассады в грунт.

Предположим, обычно вы высаживаете свою рассаду 20 мая. Выращивать болгарский перец можно с открытой и закрытой корневой. Рассада, выращенная в отдельных стаканчиках, высаживается в грунт в возрасте 65-70 дней, а значит сеять такой перец надо в первую декаду марта .

Рассада, посеянная в лотки подряд, вся вместе (такую рассаду в народе называют "рванкой"), нуждается в высадке, как только её возраст достигнет 50 дней. Это означает, что для высадки ее 20 мая, посев должен производиться 1 апреля . Плюс-минус 3-5 дней особой роли не сыграет.

Это если речь идет об открытом грунте, туда такая теплолюбивая культура как перец может быть высажена при температуре не менее 15 градусов.

Важно: Сладкий перец имеет такую особенность: если при пересадке он переживает стресс (например, слишком холодно, ветрено), то после этого он замирает в росте на пару недель. В этом случае получить ранний урожай уже не получится. Поэтому не спешите с высадкой!

В теплицы без отопления можно высаживать перец примерно на 7-14 дней раньше, чем в открытый грунт (зависит от погодных прогнозов). Соответственно сроки посева сдвигаются на этот показатель.

В теплицу с отоплением можно высаживать в любое время , главное обеспечить необходимую температуру и освещение.

