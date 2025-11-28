Горячая пятерка новинок болгарского перца: пожалеешь, что не купил такие семена

Какие семена болгарского перца выбрать для посева в следующем году? Сортов много, но мы предлагаем ознакомиться с самыми востребованными.

Стоит подчеркнуть, что ниже перечисленные сорта болгарского перца отличаются универсальностью. Они пригодятся и для свежего употребления, и для запекания и консервирования, а также для выращивания в закрытом и открытом грунте. А главное — они могут похвастаться высокой устойчивостью к болезням .

Перец Бронко — гигант мысли

Приплюснутая форма, просто огромные размеры (почти до 300 грамм), мясистая мякоть с толщиной стенок до 9 мм и огненный цвет — он просто шикарен, этот болгарский перец Бронко. Его стеблевая и корневая система особенно сильны и стрессоустойчивы. Листья аккуратно прикрывают плоды от жгучего солнца, прекрасно растет и на улице, и в теплице.

Сладкий болгарский перец Бронко F1

Сладкий перец Ред булл — не зря назвали "Красным быком"

Сладкий болгарский перец типа ратунда под названием Ред булл отличается высокой урожайностью и средне-ранним сроком созревания. Вес плода может превышать 300 грамм, а толщина стенок колеблется около 1 см. Главное отличие от собратьев — отменная устойчивость к вирусу табачной мозаики, фузариозному увяданию и бактериальной пятнистости.

Перец Пловдивская капия — фаворит для любого огорода

Универсальный сорт, который легко выдерживает и экстремальные температуры, и натиск болезней. К тому же он чрезвычайно вкусен и ароматен. Среднеранний, высокоурожайный, вес плодов около 180 грамм, длина достигает 20 см. Главное свойство сорта Пловдивская капия — надежность вне зависимости от капризов природы.

Пловдивская капия — фаворит болгарской селекции

Перец Халк

Сладкий перец Халк — лидер для свежего потребления. Кубовидный тип перца, среднеранний срок, вес плодов достигает 300-350 грамм, при этом все плоды могут похвастаться одинаковой размерностью. Основное преимущество этого сорта: Халк не болеет вершинной гнилью и отлично растет в условиях жары и засухи.

Остро-сладкий перец Сладкий Палермо — обязателен к посадке!

Вкуснейший перец с легкой пикантной остротой, который за несколько последних лет собрал множество призов за лучший вкус — это Сладкий Палермо селекции голландской компании Rijk Zwaan. Главное отличие от прочих — особенно сладкий вкус при легкой остроте плюс целая коллекция по цветам: красный, желтый, оранжевый и почти черный. Сладкий Палермо получил заслуженное признание Международного института вкусовых качеств (ITQI), получив максимальную оценку за вид, вкус и универсальность.

Сладкий Палермо

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие сорта огурцов лучше выбрать для посадки в теплице в Украине.