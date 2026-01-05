7 недель до весны: что можно сеять в январе

Вы уже купили семена для первых посевов? До весны осталось несколько недель, день прибывает, значит пора заниматься первыми посевами.

Некоторым семенам требуется более длительный период для всходов. Они могут медленно развиваться, и чтобы получить желаемый результат раньше, следует приступать к посевам в более ранние сроки. Например, что можно посеять уже в январе?

Цветы: пеларгония, примула, дельфиниум, все виды петуний, лаванда, аквилегия, бегония, цикламен, лобелия, эустома, однолетние флоксы

Петунии могут радовать вас цветением почти круглый год, но сначала нужно повозиться с рассадой

Зелень и овощи: лук порей, сельдерей (листовой, черешковый, корневой), баклажаны и перцы (сладкие и горькие сорта).

Ягоды: можно посеять клубнику и землянику.

Если уже сейчас заняться посадками, получите самые ранние овощи и цветы. Фото: pixabay.com

Главное не стоит забывать, что ранние посевы должны сопровождаться хорошим освещением и соблюдением нужной температуры. Да, придется повозиться, но зато самые первые цветы и овощи с лихвой вознаградят ваши труды.

Но снег и минусовая температура не значат, что нечего делать на огороде — сейчас отличное время, чтобы удобрить землю прямо поверх снежного покрова.

Как ранее рассказывал "Телеграф", также после Нового года на участке можно с пользой использовать корки от мандаринов и апельсинов.