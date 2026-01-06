Коли сіяти солодкий перець: точні терміни

Розібралися, коли краще садити перець на розсаду, у теплицю та у відкритий ґрунт

З наближенням весни багато городників поспішають своєчасно купити насіння солодкого та гіркого перцю, щоб у потрібний час посіяти цей улюблений овоч. Але коли саме слід починати вирощування розсади перцю з наступною висадкою у відкритий ґрунт чи теплицю?

Все залежить від вашого регіону. У південних областях України посів перцю починається раніше, а чим далі на північ — тим пізніше. Головна дата, з якої слід виходити — момент висадки розсади у ґрунт.

Припустимо, зазвичай ви висаджуєте свою розсаду 20 травня. Вирощувати болгарський перець можна з відкритою та закритою кореневою. Розсада, вирощена в окремих стаканчиках, висаджується в ґрунт у віці 65-70 днів, а отже, сіяти такий перець треба в першу декаду березня .

Розсада, посіяна в лотки поспіль, вся разом (таку розсаду в народі називають "рванкою"), потребує висадки, як тільки її вік досягне 50 днів. Це означає, що для висадки її 20 травня посів повинен проводитися 1 квітня . Плюс-мінус 3-5 днів особливої ролі не зіграє.

Це якщо йдеться про відкритий ґрунт, туди така теплолюбна культура як перець може бути висаджена при температурі не менше 15 градусів.

Важливо: Солодкий перець має таку особливість: якщо при пересадці він переживає стрес (наприклад, занадто холодно, вітряно), то після цього він завмирає у зростанні на кілька тижнів. В цьому випадку отримати ранній урожай уже не вдасться. Тож не поспішайте з висадкою!

У теплиці без опалення можна висаджувати перець приблизно на 7-14 днів раніше, ніж у відкритий ґрунт (залежить від погодних прогнозів). Відповідно, терміни посіву зсуваються на цей показник.

У теплицю з опаленням можна висаджувати у будь-який час , головне забезпечити необхідну температуру та освітлення.

