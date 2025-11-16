На вес золота после войны. Искусственный разум назвал самые востребованные профессии в Украине через 3-5 лет

В будущем вы будете успешными и богатыми в этих сферах

В ближайшие годы, даже после войны, украинский рынок труда существенно изменится под влиянием цифровизации, восстановления инфраструктуры и развития "зеленых" технологий. Именно сегодня важно думать о том, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшем будущем — как для молодых людей, так и для тех, кто хочет переориентироваться.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту GPT. По его мнению, уже через 3-5 лет наиболее востребованными станут специалисты, связанные с технологиями, инженерией и логистикой.

ТОП перспективных профессий будущего в Украине

IT и технологии: специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных, кибербезопасность, UX/UI-дизайнеры.

Зеленая энергетика: инженеры по возобновляемым источникам энергии, экологи.

Медицина: биоинженеры, медицинские технологи, специалисты по уходу.

Строительство и рабочие профессии: строители, механики, технические специалисты — особенно в контексте послевоенного восстановления.

Логистика: менеджеры цепочек поставок, водители и операторы мобильной техники.

Образование: онлайн-преподаватели и преподаватели традиционных дисциплин.

Также ключевым трендом станет переквалификация и повышение цифровых навыков — именно эти компетенции помогут адаптироваться к стремительно меняющемуся рынку труда.

