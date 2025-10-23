"Прихисток.Робота": в Украине запустили платформу, где можно найти и работу, и жилье

В Киеве презентовали национальный проект и вручили награду всем украинцам, приютившим ВПЛ

В Киеве состоялась презентация национального проекта "Прихисток.Робота" — новой онлайн-платформы, которая помогает украинцам найти работу и жилье одновременно.

На сайте уже размещено более 47 тысяч вакансий от бизнеса и государственных учреждений.

Инициативу презентовала народный депутат Украины Галина Янченко, основательница платформы "Прихисток", которая с первых дней полномасштабной войны помогла более миллиону человек найти временное жилье.

Галина Янченко

Партнером нового проекта выступило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

"Тогда главной идеей проекта было помочь найти безопасное место. Прошло более трех лет, и сегодня вызов другой. Людям нужно иметь смысл, работу, возможность жить достойно. Именно поэтому мы запускаем новый этап нашей инициативы — "Прихисток.Робота". Его цель — помочь прежде всего нашим переселенцам найти работу, а также объединить трудоустройство с жильем. Наша миссия — сделать все, чтобы украинцы остались жить и работать дома, в Украине. Я благодарна всем нашим партнерам, которые поддержали эту инициативу", — сказала Галина Янченко.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что Министерство поддерживает инициативу "Прихисток.Робота", и добавил, что сотрудничество исполнительной власти и таких активных депутатов дают результат. "В бюджете на 2026 год мы предусмотрели 1 млрд грн на строительство жилья для ВПЛ. Государство будет работать в направлении расширения государственных программ, так и поддерживать депутатские инициативы, которые помогают переселенцам изменить свою жизнь к лучшему и снова почувствовать стабильность", — сказал он.

Денис Улютин

Вадим Бойченко, мэр Мариуполя, отметил, что строить жизнь на новом месте чрезвычайно сложно, а потому важно, чтобы государство продолжало поддержку ВПЛ, в том числе интегрируя частные инициативы. "Мариуполь — это сотни тысяч людей, которые начали жизнь сначала. И такие инициативы, как "Прихисток.Робота", дают шанс на новый старт", — отметил Вадим Бойченко.

Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", отметил, что высоко оценивает разнообразные усилия для поддержки ВПЛ. Однако не все достойные идеи находят достаточную поддержку из-за нехватки ресурса. "На конкурентном поле идей именно эта инициатива показалась нам одной из самых жизнеспособных. И мы поверили. Пострадавшие от войны люди должны чувствовать себя достойно и иметь те точки помощи, которые им действительно нужны. Верю, что инициаторы достигнут тех целей, которые поставили", — сказал он.

Народный депутат и соучредитель ОО "ВПЛ Украина" Максим Ткаченко, сам переехавший из Луганска, добавил: "Я хорошо знаю, как это — начинать с нуля. И верю, что "Прихисток.Робота" поможет тысячам украинцев сделать этот шаг вперед".

А вот по мнению главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, проект полезен и для работодателей, и для работников: "У нас уже есть несколько таких успешных историй, когда люди не просто приезжают, а реально интегрируются: и локация, и производство, и коллектив формируют новое сообщество. Поэтому мы считаем, что инициатива "Прихисток.Робота" поможет и работодателям, и работникам", — сказал Дмитрий Олейник.

Во время происшествия организаторы вручили награды людям и громадам, которые больше всего помогали переселенцам.

Благодарности получили народный депутат Максим Ткаченко — за системную поддержку ВПЛ и мэр Мариуполя Вадим Бойченко — за мужество и заботу о людях.

Отдельную специальную награду Галина Янченко вручила всем украинским семьям, приютившим переселенцев, — как благодарность за человечность и солидарность.

"Я горжусь украинцами. Это благодарность всем, кто доказал, что человечность и взаимоподдержка — самое ценное во время войны", — сказала Янченко.

Награду передали генеральному директору Национального музея истории Украины Елене Земляной, где она будет храниться как символ благодарности всем, кто открыл свои двери для других.