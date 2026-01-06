В 14 раз теснее Крещатика: где в Киеве находится самая узкая улочка и что там спрятано (фото)

Протяженность улочки составляет 240 метров

В столице Украины есть множество интересных улиц, но одна из них теснее всех остальных. Речь идет о Георгиевском переулке, который едва позволит разъехаться двум легковым машинам.

Ширина переулка составляет всего 5,4 метра, а длина — 240 метров. "Телеграф" решил детальнее рассказать об этом уголке в сердце Киева.

Где в Киеве находится самая узкая улица и что на ней

В самом сердце Шевченковского района Киева спрятан один из самых узких и старинных переулков столицы — Георгиевский. Он соединяет Рейтарскую и Стрелковую улицы, сохраняя атмосферу XIX века.

Георгиевский переулок в 1937 году, Фото: Википедия

Для наглядности: ширина Крещатика, главной улицы Киева, составляет около 75 метров, тогда как Георгиевский переулок едва достигает 5,4 метра. Получается, что он теснее Крещатика почти в 14 раз.

Самая узкая улица в Киеве

Название улицы связано с Георгиевской церковью, которая была уничтожена в 1935 году. На генеральном плане Киева 1803 года улица значилась как Георгиевская, однако во времена советской власти переулок временно переименовали в Стрелецкий. Лишь в 1990 году ему вернули историческое название.

Георгиевский переулок в Киеве, Фото: Википедия

Мало кто знает, что на Георгиевском переулке 11 летом 1859 года жил Тарас Шевченко. Позже там жил выдающийся украинский художник Георгий Нарбут и историк Вадим Модзалевский.

На правой стороне улицы находится парадный въезд в Софию Киевскую — ворота Заборовского, одно из немногих сохранившихся архитектурных украшений, которое до сих пор впечатляет своей монументальностью и историческим значением.

Брама Заборовського, Фото: Википедия

На пересечении с Рейтарской и Золотоворотской улицами установлены памятник "Защитникам границ Отечества всех поколений" и фигура героя известного мультфильма "Ежик в тумане".

Скульптура "Ежик в тумане", Фото: Википедия

Георгиевский переулок может показаться тихим и неприметным, но за его узкими стенами скрыта богатая история, а также культурные памятники.

