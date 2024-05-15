Много зелени и аккуратные домики: как выглядела Дарница в Киеве более 120 лет назад (фото)

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Первое упоминание Дарницы в письменных источниках датируется 1509 годом, а уже в начале прошлого века эта местность превратилась в один из лучших дачных поселков, благодаря сосновым лесам и чистому воздуху. Именно здесь любили отдыхать местные, а сама Дарница славилась живописными пейзажами.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторические снимки, которые передают дух минувшей эпохи и дают нам возможность посмотреть на то, как выглядела Дарница более 120 лет назад.

Так, в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в Фейсбук была опубликована подборка интересных снимков, которые были сделаны в 1900-х годах на территории Дарницы — исторической местности на левом берегу Днепра в Киеве.

Дарница много лет назад

Ретро-фото просто завораживают

В те времена по местности протекала речка Дарница — отсюда и пошло одноименное название района на левом берегу Днепра.

Местность в 16 веке находилась во владении двух великих киевских монастырей — Киево-Печерского и Пустынно-Николаевского, которые судились за размежевание территорий.

Дарница в 1900-х годах

Местность славилась вековыми деревьями

Здесь всегда любили гулять местные

В 1899 году в связи со строительством железной дороги "Киев — Полтава" здесь возникла внеклассная сортировочная станция "Дарница". Одновременно с появлением станции на месте улицы Лесной (сейчас улица Гроденская) начали селиться рабочие-железнодорожники.

С другой стороны железнодорожных путей возник дачный поселок, названный Новой Дарницей.

С начала XX века до 1923 года Дарница была территорией Никольско-Слободской волости Остерского уезда Черниговской губернии и представляла собой местность с вековым сосновым лесом.

С 1923 до 1927 года Дарница входила в состав Броварского района Киевского округа, а с марта 1927 года непосредственно была подчинена Киевскому горсовету и входила в состав Петровского (Подольского) района.

Вокзал Дарницы

Так выглядела местность в 1900-х годах

Здание вокзала

На станции всегда было многолюдно

До 1917 года на территории Дарницы проживало около 6 тысяч человек, а в 1969 году население превышало 500 тысяч человек. Таким образом это был самый большой район Киева — и по населению, и по промышленному потенциалу.

Согласно решению сессии Дарницкого районного совета, днем "рождения" района считается 3 мая 1935 года, когда была создана одноименная самостоятельная административная единица.

После 1945 года левобережная часть Киева вокруг застроенной частными домами Старой Дарницы начала интенсивно расширяться. На месте дач и пустырей были застроены известная с 1896 года Новая Дарница и новые жилые массивы — Березняки, Воскресенка, Русановка и другие.

Дарница в 50-х годах

Местность утопала в зелени

Дарница была популярный дачным поселком

Вековые деревья

Отдых возле реки

Дачный поселок

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