Много зелени и аккуратные домики: как выглядела Дарница в Киеве более 120 лет назад (фото)
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Знакомые места сквозь призму десятилетий
Первое упоминание Дарницы в письменных источниках датируется 1509 годом, а уже в начале прошлого века эта местность превратилась в один из лучших дачных поселков, благодаря сосновым лесам и чистому воздуху. Именно здесь любили отдыхать местные, а сама Дарница славилась живописными пейзажами.
Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторические снимки, которые передают дух минувшей эпохи и дают нам возможность посмотреть на то, как выглядела Дарница более 120 лет назад.
Так, в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в Фейсбук была опубликована подборка интересных снимков, которые были сделаны в 1900-х годах на территории Дарницы — исторической местности на левом берегу Днепра в Киеве.
В те времена по местности протекала речка Дарница — отсюда и пошло одноименное название района на левом берегу Днепра.
Местность в 16 веке находилась во владении двух великих киевских монастырей — Киево-Печерского и Пустынно-Николаевского, которые судились за размежевание территорий.
В 1899 году в связи со строительством железной дороги "Киев — Полтава" здесь возникла внеклассная сортировочная станция "Дарница". Одновременно с появлением станции на месте улицы Лесной (сейчас улица Гроденская) начали селиться рабочие-железнодорожники.
С другой стороны железнодорожных путей возник дачный поселок, названный Новой Дарницей.
С начала XX века до 1923 года Дарница была территорией Никольско-Слободской волости Остерского уезда Черниговской губернии и представляла собой местность с вековым сосновым лесом.
С 1923 до 1927 года Дарница входила в состав Броварского района Киевского округа, а с марта 1927 года непосредственно была подчинена Киевскому горсовету и входила в состав Петровского (Подольского) района.
До 1917 года на территории Дарницы проживало около 6 тысяч человек, а в 1969 году население превышало 500 тысяч человек. Таким образом это был самый большой район Киева — и по населению, и по промышленному потенциалу.
Согласно решению сессии Дарницкого районного совета, днем "рождения" района считается 3 мая 1935 года, когда была создана одноименная самостоятельная административная единица.
После 1945 года левобережная часть Киева вокруг застроенной частными домами Старой Дарницы начала интенсивно расширяться. На месте дач и пустырей были застроены известная с 1896 года Новая Дарница и новые жилые массивы — Березняки, Воскресенка, Русановка и другие.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве волонтеры ищут палатки для мобилизованных. По их словам, селить новобранцев в казармы — это плохая идея, потому что туда с большой вероятностью может прилететь вражеская ракета.