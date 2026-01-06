У 14 разів тісніша за Хрещатик: де в Києві знаходиться найвужча вуличка і що там приховано (фото)

Протяжність вулички становить 240 метрів

У столиці України є безліч цікавих вулиць, але одна з них тісніша за решту. Йдеться про Георгіївський провулок, який ледве дозволить роз’їхатися двом легковим машинам.

Ширина провулка складає всього 5,4 метра, а довжина – 240 метрів. "Телеграф" вирішив детальніше розповісти про цей куточок у серці Києва.

Де в Києві знаходиться найвужча вулиця і що на ній знаходиться

У самому серці Шевченківського району Києва захований один із найвужчих та старовинних провулків столиці — Георгіївський. Він поєднує Рейтарську та Стрілкову вулиці, зберігаючи атмосферу XIX століття.

Георгіївський провулок у 1937 році, Фото: Вікіпедія.

Для наочності: ширина Хрещатика, головної вулиці Києва становить близько 75 метрів, тоді як Георгіївський провулок ледве сягає 5,4 метра. Виходить, що він вужче Хрещатика майже в 14 разів.

Найвужча вулиця у Києві

Назва вулиці пов’язана з Георгіївською церквою, яка була знищена у 1935 році. На генеральному плані Києва 1803 року вулиця значилася як Георгіївська, проте за часів радянської влади провулок тимчасово перейменували на Стрілецький. Лише 1990 року йому повернули історичну назву.

Георгіївський провулок у Києві, Фото: Вікіпедія.

Мало хто знає, що на Георгіївському провулку 11 влітку 1859 жив Тарас Шевченко. Пізніше там мешкав видатний український художник Георгій Нарбут та історик Вадим Модзалевський.

На правій стороні вулиці знаходиться парадний в’їзд до Софії Київської — ворота Заборовського, одна з небагатьох архітектурних прикрас, які збереглися до наших часів. Вони й досі вражають своєю монументальністю та історичним значенням.

Брама Заборовського, Фото: Вікіпедія

На перетині з Рейтарською та Золотоворітською вулицями встановлено пам’ятник "Захисникам кордонів Вітчизни всіх поколінь" та фігура героя відомого мультфільму "Їжачок у тумані".

Скульптура "Їжачок у тумані", Фото: Вікіпедія

Георгіївський провулок може здатися тихим і непомітним, але за його вузькими стінами прихована багата історія, а також культурні пам’ятки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядала Дарниця у Києві понад 120 років тому. У ті часи місцевістю протікала річка Дарниця — звідси й пішла однойменна назва району