Часть украинцев перешла на шестидневную рабочую неделю: о ком идет речь и почему
Есть две категории работников, у которых может измениться график работы
Во время военного положения для некоторых работников может быть изменен рабочий график. Закон позволяет увеличивать часы работы, но детали и правила определяет работодатель.
Речь идет о работниках критической инфраструктуры. Подробнее объяснили в межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.
Как могут изменять рабочее время на объектах критической инфраструктуры
Итак, во время военного положения людям, занятым в оборонной сфере и в сфере обеспечения жизнедеятельности населения, могут увеличивать продолжительность рабочего графика. Такие изменения действуют с начала военного положения и направлены на работу во благо страны во время борьбы с агрессором.
Закон не ограничивает работодателя в выборе рабочего графика. Может быть шестидневная неделя или пятидневка с более длинными сменами — это решение принимает сам работодатель. Нормы по продолжительности рабочего времени прописаны в статье 6 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Для работников, занятых на критических объектах, нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю. Если же устанавливается сокращенная продолжительность, в военное время она не может превышать 40 часов в неделю.
