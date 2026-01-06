Часть украинцев перешла на шестидневную рабочую неделю: о ком идет речь и почему

Есть две категории работников, у которых может измениться график работы

Во время военного положения для некоторых работников может быть изменен рабочий график. Закон позволяет увеличивать часы работы, но детали и правила определяет работодатель.

Речь идет о работниках критической инфраструктуры. Подробнее объяснили в межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Как могут изменять рабочее время на объектах критической инфраструктуры

Итак, во время военного положения людям, занятым в оборонной сфере и в сфере обеспечения жизнедеятельности населения, могут увеличивать продолжительность рабочего графика. Такие изменения действуют с начала военного положения и направлены на работу во благо страны во время борьбы с агрессором.

Работники критической инфраструктуры. Фото: Общественное

Закон не ограничивает работодателя в выборе рабочего графика. Может быть шестидневная неделя или пятидневка с более длинными сменами — это решение принимает сам работодатель. Нормы по продолжительности рабочего времени прописаны в статье 6 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Для работников, занятых на критических объектах, нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю. Если же устанавливается сокращенная продолжительность, в военное время она не может превышать 40 часов в неделю.

