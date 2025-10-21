Зарплата более 100 тысяч в месяц. Где и кому в Украине платят сумасшедшие деньги

В списке не только руководители и юристы

В Украине немало должностей, на которых можно зарабатывать достаточно неплохие деньги. Некоторые профессии вообще оценивают в более чем 100 тысяч в месяц.

"Телеграф" расскажет, какие вакансии на рынке сейчас имеют одну из самых высоких зарплат. Заметим, что достаточно высокие выплаты обычно относятся к руководящим должностям, но есть и исключения.

Где в Украине можно зарабатывать более 100 тысяч в месяц:

Стоматолог в Одессе может получать до 200 тысяч в месяц. Однако эта работа требует и высококвалифицированных знаний, и соответствующего опыта. Однако многие знают, что стоматологи в Украине не обделены заработком, если имеют соответствующего качества навыки.

Медиабайер может зарабатывать до 300 тысяч в месяц. Этот специалист занимается закупкой рекламного пространства, которое ищет наиболее выгодные площадки для размещения рекламы.

Менеджер по международным продажам. Также может получать до 300 тысяч в месяц. Эта работа требует соответствующего опыта и знания иностранного языка, по меньшей мере, английского.

Финансовый директор инвестиционной группы компании может получать зарплату до 300 тысяч гривен. Но эта должность требует опыта работы более 5 лет и достаточно большого объема обязанностей.

Электромонтажник. Некоторые компании готовы платить от 100 тысяч грн за работу на этом посту, но нужен опыт как минимум два года.

Главный инженер-конструктор может получать от 200 тысяч в месяц.

Диспетчер, логист со знанием иностранного языка. На этой должности обещают зарплату до 200 тысяч в месяц.

Бренд-шеф – стратегический лидер в ресторанном бизнесе, отвечающий за создание и поддержку уникальной концепции, меню и гастрономического опыта заведения или сети. За такую должность обещают до 200 тысяч в месяц.

Юрист в Украине. Также может получать более 100 тысяч гривен зарплаты. Но нужно иметь опыт от 5 лет.

Шиномонтажнику в Киеве с опытом работы от 1 года обещают зарплату до 200 тысяч грн.

