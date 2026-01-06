Частина українців перейшла на шестиденний робочий тиждень: про кого йдеться і чому

Є дві категорії працівників, у яких може змінитись графік роботи

Під час воєнного стану для деяких працівників можуть змінювати робочий графік. Закон дозволяє збільшувати години роботи, але деталі та правила визначає роботодавець.

Мовиться про робітників критичної інфраструктури. Детальніше пояснили в міжрегіональному управління Державної служби з питань праці.

Як можуть змінювати робочий час на об’єктах критичної інфраструктури

Тож, під час воєнного стану людям, зайнятих в оборонній сфері та у сфері забезпечення життєдіяльності населення, можуть збільшувати тривалість робочого графіку. Такі зміни діють з початку воєнного стану і спрямовані на роботу на благо країни під час боротьби з агресором.

Працівники критичної інфраструктури. Фото: Суспільне

Закон не обмежує роботодавця у виборі робочого графіка. Може бути шестиденний тиждень або п’ятиденка з довшими змінами — це рішення приймає сам роботодавець. Норми щодо тривалості робочого часу прописані у статті 6 Закону України від 15.03.2022 №2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Для працівників, зайнятих на критичних об’єктах, нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Якщо ж встановлюється скорочена тривалість, у воєнний час вона не може перевищувати 40 годин на тиждень.

