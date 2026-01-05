Сотни тысяч украинцев могут потерять работу. Что происходит

За последние 10 лет государство более 200 раз вносило изменения в налоговое законодательство

С 1 января 2027 года ФЛП с оборотом свыше миллиона гривен могут обязать платить налог на добавленную стоимость. Если соответствующий законопроект будет принят, бизнесы будут массово закрываться и сотни тысяч украинцев могут потерять работу.

Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, чем грозит новый налог. Отрицательные последствия могут быть очень значительными.

Большая часть предпринимателей либо закроется, либо уйдет в тень. Мы знаем, что там несколько сот тысяч украинцев работают на ФЛП, они могут потерять работу. Некоторые ФЛП вообще могут закрыться и прекратить существование, кто-то просто уйдет в тень, а кто-то просто потеряет работу, Анатолий Амелин

Хуже всего, что по его прогнозу, от этих нововведений — в том формате, что вводит Минфин,— налоговые поступления в бюджет не то что не вырастут, они упадут. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты.

Народный депутат Галина Васильченко также видит угрозу для микро бизнеса. Его владельцы вынуждены будут либо закрываться, либо уходить в тень.

Такие пороги совсем не отвечают экономическим реалиям в Украине. В первую очередь это ударит по микробизнесу, который просто не сможет работать и будет вынужден либо переходить на серые схемы, либо закрываться, — уверена Васильченко

