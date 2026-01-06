Температура упадет до -18: стало известно, в какие дни января Украину ждет настоящий арктический холод

Украину накроют снегопады с метелью и сильные морозы

Украину накроют сильные снегопады и морозы. 7-9 января через страну пройдут атмосферные фронты от циклона, который двигается со Средиземноморья на северо-восток.

Об этом "Телеграфу" сообщила синоптик Тернопольского областного центра по гидрометеорологии Оксана Озымкив. Первый день снегопадов выпадает на 7 января. Утром и днем снег будет особенно интенсивным — на протяжении 12 часов может выпасть до 19 миллиметров осадков. Также начнется слабая метель.

"08 января: значительный снег (7 — 19 мм за 12 ч), 09 января небольшой снег. Вечером 08 января и ночью 09 января тыловая часть циклона обусловит порывы северо-западного ветра 15 — 20 м/с; вьюги", — говорит метеоролог.

9 января снег немного ослабеет, но не прекратится. На дорогах останется гололедица, которая сохранится на протяжении всех трех дней.

По прогнозам, 9 января днем температура составит 7-12 градусов мороза.

Погода 9 января

10 января ночью ожидается 12-17 градусов ниже нуля, днем — 7-12 мороза.

Погода в ночь на 10 января.

11 января холодной будет ночь — термометры покажут 13-18 градусов мороза, днем потеплеет до 9-14 градусов ниже нуля.

Погода в Украине 11 января

Из-за интенсивных осадков увеличится высота снежного покрова. Объявлен первый желтый уровень опасности. Такие условия могут нарушить движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

