Некоторым пенсионерам предложили выплатить по 42 тысячи гривен: кому и почему

Новая социальная выплата касается одной категории пожилых людей на отдыхе

В Верховной Раде предлагают новую социальную выплату для ветеранов труда. Она должна коснуться только тех, кто имеет большой страховой стаж. Сумма может удивить.

Согласно законопроекту №14333, каждому ветерану с более чем 50-летним стажем планируется выплатить сумму, равную пяти минимальным зарплатам. Об этом передает Kadroland.

Предлагающие ветеранам труда

Документ предусматривает внесение изменений в несколько законов: Бюджетный кодекс, Закон о социальной защите ветеранов труда и Закон о местном самоуправлении. Цель изменений — сделать выплату обязательной для местных бюджетов и обеспечить единый подход к социальной поддержке ветеранов по всей Украине.

Законопроект определяет четкие правила предоставления выплат. Ветераны труда с более чем 50-летним стажем будут иметь право на единовременную сумму за счет бюджета своей общины. Органы местного самоуправления получат полномочия контролировать и выплачивать эти средства.

Инициатор законопроекта, народный депутат Сергей Гривко, отмечает, что единовременный характер выплаты не создаст серьезной финансовой нагрузки. По его словам, таких ветеранов немного, поэтому бюджеты общин смогут обеспечить выплаты.

Ожидается, что законопроект повысит социальную справедливость, предоставит материальную поддержку пожилым людям и будет способствовать уважению к многолетнему труду. Также документ имеет морально поощрительный эффект, показывая значение трудового стажа для общества.

Удостоверение "Ветеран труда". Фото: Facebook

Кто может получить статус ветерана труда и какие льготы он дает

Ветеранами труда признаются люди, отработавшие не менее 40 лет (мужчины) и 35 лет (женщины) и вышедшие на пенсию. Статус подтверждается специальным удостоверением.

Получить его можно в подразделениях социальной защиты при госадминистрациях, городских советах областного значения и в советах объединенных территориальных общин.

Ветераны труда имеют несколько льгот: освобождение от земельного налога, доступ к долгосрочным займам на строительство, членство в кооперативах, бесплатный домашний телефон и две дополнительные недели отпуска без зарплаты.

Медицинские льготы включают бесплатное зубное протезирование, обслуживание в больницах и аптеках, бесплатную госпитализацию и ежегодное обследование.

Также ветераны имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси), в сельском транспорте общего пользования, на железной дороге и водном транспорте пригородного сообщения, а также в пригородных автобусах по месту жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 1 января пенсия некоторых пенсионеров стала меньше. В ПФУ объяснили, почему сократили выплаты.