Соцвыплаты выросли, налоги тоже: как 2026 год изменил жизнь украинцев

2026 год принес в Украину немалые изменения. Они коснутся как социальной сферы, включая минимальные зарплаты и пенсии, так и вопросы налогов, мобилизации и даже названий алкогольных напитков. Что нового читайте в материале "Телеграфа"

С сегодняшнего дня, с 1 января, в Украине внедряется ряд изменений. Они будут влиять на жизнь украинцев в разных областях. Некоторые из них начали действовать сразу с началом года, а некоторые пролонгированы во времени.

Вырос прожиточный минимум, минимальная зарплата и пенсия

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для детей до 6 лет – 2 817 грн, для детей от 6 до 18 лет – 3 512 грн, для трудоспособных лиц – 3 328 грн, для нетрудоспособных – 2 595 грн, общий показатель – 3 209 грн.

Рост прожиточного минимума влияет на размер ряда социальных выплат, льготы и некоторые штрафы, рассчитываемые в соответствии с ним. В частности, штраф для работодателя, в случае если сотрудник работает неофициально. Первый штраф – десятикратный размер прожиточного минимума, а при повторном нарушении – 259 410 за каждое лицо.

Минимальная зарплата в 2026 году — 8 647 (против 8 000 в прошлом году). В час минимальный доход – 52 грн. Минимальная пенсия – 2 595 грн, если пенсионер работает, если же нет – 3 328 грн.

Изменения для пенсионеров

Если выходите на пенсию в 2026 году — должны иметь не менее 33 лет стажа. Также в марте запланирована индексация пенсии. Однако часть пенсионеров может получить меньшие выплаты. Это касается тех, кто получает выплату, больше максимальной — 25 950 гривен.

Педагогам — большие зарплаты

В этом году педагоги и научно педагогические работники будут получать на 30% большую зарплату. Правительство в 2025 году утвердило соответствующее постановление. Однако это касается только заведений, которые финансируются из государственного бюджета.

Украинские тарифы на звонки в Европе

ЕС и Украина станут единым мобильным пространством. Звонки, SMS и мобильный интернет в 27 странах ЕС будут оплачиваться по украинскому тарифу. Граждане ЕС будут также сохранять домашний тариф при поездках в Украину. Дополнительно подключать не нужно – должен заработать автоматически.

Календарь прививок

В 2026 году появилась вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек 12–13 лет, меняется схема вакцинации против гепатита B с использованием комбинированных вакцин, перенесены сроки прививок КПК на 1 и 4 года, БЦЖ будут делать уже на вторые сутки жизни, а для полиомиелита полностью переходят на инактивированную вакцину с обновленным графиком.

Календарь прививок от Минздрава с 2026 года

Детские выплаты стали больше

С января 2026 года в Украине выросли детские социальные выплаты. При рождении ребенка выплачивают 50 тысяч гривен, выплата ежемесячно матерям без трудового стажа выросла до 7000 грн. Для семей, где родители оба работают и есть ребенок до 1 года, назначается выплата 8 000 грн (12 тыс. грн — для детей с инвалидностью), если с ребенком до 3 лет остается один из родителей — сохраняется выплата ЕСВ. Если же ребенку на 1 января 2026 года еще нет года — для него используют новый порядок выплат. Проекты "Пакунок малюка" и "Пакунок школяра" продолжают работать.

Выплаты на детей с 1 января 2026 года

Во Львове с 1 января 2026 года будут выплачивать ежемесячное пособие семьям, в которых одновременно родились трое и более детей.

Новое в выезде за границу

С января часть мужчин от 23 до 60 лет может уехать за границу на 60 дней. Речь идет о тех, кто работает в медиа и сфере коммуникаций. Это могут быть только рабочие поездки, для которых требуются пригласительные документы и письмо Госкомтелерадио.

С января также в двух поездах за границу – Киев-Перемышль и Киев-Хелм должны проводить таможенный и пограничный контроль прямо в поездах, без остановок на границе.

Тарифы на газ

Стоимость газа в 2026 году не выросла, однако изменилась стоимость его транспортировки для бизнеса и промышленности. Повышение будет в два этапа – с 1 января и 1 апреля. Для населения это может означать более дорогие товары и услуги. Что касается стоимости транспортировки газа для бытовых потребителей, то она изменится в зависимости от потребления за предыдущий газовый год.

Без коньяка и с новыми требованиями к вину

С 2026 года в Украине не должно быть напитков, называемых "коньяк", но произведенных не в определенном регионе Франции. Будет использоваться общее название — бренди. Украинские виноделы также столкнутся с определенным нововведением — новое законодательство по производству вина требует более четкой классификации и обновленной информации на этикетках. Для малых виноделен запланированы послабления.

Бронирование в 2026 году

В мобилизации в 2026 году изменений не ожидается, а вот для бронирования мужчинам нужно иметь большую зарплату, чем в прошлом. Из-за повышения прожиточного минимума с 1 января забронированный работник должен получать не менее 21 617,50 грн в месяц. Обновили также список организаций, которые могут бронировать мужчин, среди них появились некоторые гуманитарные организации.

Для тех, кто готовится к поступлению в ВУЗы

С января и на 3-6 месяцев при университетах будет открываться "нулевой курс". Так вузы будут готовить детей к сдаче НМТ. Список предметов — такой, как на тестировании.

С 1 января 2026 года ФЛП вместо ежемесячного представления налоговых расчетов имеют квартальную отчетность, которую нужно будет подавать только в случае фактических выплат работникам или контрагентам — не позднее чем через 40 календарных дней после окончания квартала. Также начала действовать обновленная форма декларации арендной платы за пользование государственными сельскохозяйственными землями.

Поскольку выросла минимальная заработная плата до 8647 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — до 3328 грн, это автоматически увеличило налоговую нагрузку на предпринимателей.

Размеры единого налога в 2026 году:

для I группы — 332,8 грн в месяц,

для II группы — 1729,4 грн,

для III группы – 5% от дохода.

Военный сбор для ФЛП I и II групп вырос до 864,7 грн в месяц, тогда как предприниматели III группы и дальше будут платить 1% от дохода. Минимальный единый социальный взнос вырос до 1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты) и стал обязательным для всех групп. В то же время обновили и лимиты годового дохода:

для I группы — 1 444 049 грн,

для II группы — 7 211 598 грн,

для III группы — 10 091 049 грн.

Сфера госрегистрации

С 1 января 2026 в Украине действует новая процедура рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Вместо коллегий эти вопросы будут рассматриваться специально созданными комиссиями при Министерстве юстиции и его межрегиональных управлениях. Обновленный порядок касается обжалования решений, действий или бездействия государственных регистраторов и территориальных органов Минюста, а также результатов автоматизированных операций в электронных реестрах и случаев незаконного использования доступа к ним.

2000 грн на здоровье

Украинцам от 40 лет с января в приложении "Дия" будет приходить приглашение на оформление государственной выплаты для программы "Скрининг 40+". 2000 грн можно зачислить на Дия.Карту и потратить на обследование в учреждениях здравоохранения. У кого "Дии" нет — можно подать заявление через ЦНАП.