Деяким пенсіонерам запропонували виплатити по 42 тисячі гривень: кому і чому

Нова соцвиплата стосується однієї категорії літніх осіб на відпочинку

У Верховній Раді пропонують нову соціальну виплату для ветеранів праці. Вона має торкнутися лише тих, хто має велику кількість страхового стажу. Сума може здивувати.

Згідно із законопроєктом №14333, кожному ветерану з більш ніж 50-річним стажем планується виплатити суму, рівну п'яти мінімальним зарплатам. Про це передає "Kadroland".

Що пропонують ветеранам праці

Документ передбачає внесення змін до кількох законів: Бюджетного кодексу, Закону про соціальний захист ветеранів праці та Закону про місцеве самоврядування. Мета змін — зробити виплату обов’язковою для місцевих бюджетів та забезпечити однаковий підхід до соціальної підтримки ветеранів по всій Україні.

Законопроєкт визначає чіткі правила надання виплат. Ветерани праці з понад 50-річним стажем матимуть право на одноразову суму коштом бюджету своєї громади. Органи місцевого самоврядування отримають повноваження контролювати та виплачувати ці кошти.

Ініціатор законопроєкту, народний депутат Сергій Гривко, зазначає, що одноразовий характер виплати не створить серйозного фінансового навантаження. За його словами, таких ветеранів небагато, тому бюджети громад зможуть забезпечити виплати.

Очікується, що законопроєкт підвищить соціальну справедливість, надасть матеріальну підтримку людям похилого віку та сприятиме повазі до багаторічної праці. Також документ має морально заохочувальний ефект, показуючи значення трудового стажу для суспільства.

Посвідчення "Ветеран праці". Фото: Facebook

Хто може отримати статус ветерана праці та які пільги він дає

Ветеранами праці визнають людей, які відпрацювали щонайменше 40 років (чоловіки) та 35 років (жінки) і вийшли на пенсію. Статус підтверджується спеціальним посвідченням.

Отримати його можна у підрозділах соціального захисту при держадміністраціях, міських радах обласного значення та у радах об’єднаних територіальних громад.

Ветерани праці мають кілька пільг: звільнення від земельного податку, доступ до довгострокових позик на будівництво, членство у кооперативах, безплатний домашній телефон і два додаткові тижні відпустки без зарплати.

Медичні пільги включають безкоштовне зубне протезування, обслуговування у лікарнях та аптеках, безплатну шпиталізацію та щорічне обстеження.

Також ветерани мають право на безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі), у сільському транспорті загального користування, на залізниці та водному транспорті приміського сполучення, а також у приміських автобусах за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 січня пенсія деяких пенсіонерів стала меншою. У ПФУ пояснили, чому скоротили виплати.