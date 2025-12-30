Ждать недолго: как и для кого вырастет пенсия в 2026 году

Коэффициент индексации пенсий определяет правительство

На размер пенсии в Украине влияет не только стаж и зарплата. Ежегодно проходит индексация, благодаря которой часть пенсий растет.

Что нужно знать:

Размер повышения определяет Кабинет Министров

На размер повышения влияют инфляция и рост средней зарплаты за последние три года

Точный коэффициент индексации на 2026 год объявят в феврале 2026 года.

Как рассказала заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко в ответ на запрос "Телеграфа", индексация пенсий в Украине происходит ежегодно с 1 марта. Она касается пенсий, назначенных до 31 декабря предыдущего года.

"Для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта производится перерасчет пенсий, назначенных до 31 декабря предыдущего календарного года, путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии", — говорится в ответе.

Конкретный размер повышения определяет Кабинет Министров, и он зависит от возможностей бюджета Пенсионного фонда. В то же время правительство обязано соблюдать минимальный уровень повышения, установленный законом. Согласно тексту закона, пенсия ежегодно увеличивается на коэффициент, что соответствует 50% от уровня инфляции за предыдущий год и 50% от роста средней заработной платы в Украине за последние три года.

"Вопрос порядка индексации в 2026 году можно будет прокомментировать после принятия правительством соответствующего решения", — отмечает Ковпашко. Отметим, точный коэффициент роста пенсии будет определяться в феврале 2026 года. Ожидается, что индексация коснется около 10 млн. пенсионеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для выхода на пенсию в 2026 году в 60 нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если не хватает — можно дождаться 63 лет, где требования меньше, или докупить стаж.