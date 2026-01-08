Пять кадров из Украины попали в топ-100 фото года от TIME: о чем они рассказывают (фото)

Кадры фиксируют последствия российской агрессии и устойчивость украинцев

TIME включил в список 100 важнейших фото 2025 пять снимков из Украины, большинство из которых показывают последствия российской агрессии и одновременно силу и устойчивость украинцев. Подборка фиксирует войну в Украине на одном уровне с глобальными событиями – от Израиля до пожаров в Калифорнии и протестов в разных странах.

Пять снимков, сделанных в киевских и харьковских дворах, на дорогах Запорожской области и в карьере Житомирской области, превращают войну из сухой цифры сведений в ощутимую человеческую историю, которую уже невозможно проигнорировать. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что такое подборка TIME‑2025

TIME ежегодно формирует сотню фото, которые лучше всего рассказывают о событиях года – политике, войне, катастрофах, спорте, культуре. В 2025 году в список попали кадры из Израиля, Газы, США, Афганистана, Гаити, Италии, Китая, Непала, Африки и других регионов, выстраивая мозаику мира сквозь человеческие истории.

Украинские фото в TOP‑100

В топ-100 вошли также 5 снимков, сделанных в Украине. Три из них касаются прямых последствий российских ударов по мирному населению, еще один показывает масштабный пожар, а один – промышленный ландшафт титанового карьера.

Основные украинские кадры, отмеченные TIME:

Дым над подсолнечным полем в Запорожской области – следы русских обстрелов, прорезающие мирный пейзаж, символом украинской земли.

Украина, 8 июля. Фото: Укринформ/NurPhoto/Getty Images

Украинка, бегущая из многоэтажки в Харькове, держащая домашних любимцев после падения российских бомб в районе ее дома.

Украина, 24 июля. Фото: Дэвид Гуттенфельдер — The New York Times/Redux

Спасатели, оказывающие помощь пострадавшей возле жилого дома в Киеве, в который попала ракета 28 августа, когда был разрушен подъезд пятиэтажки и погибли десятки человек.

Фото: Константин Либеров, Libkos/Getty Images

Раненая женщина возле своего дома в Киеве после массированного авиаудара 24 апреля, унесшего жизни по меньшей мере 12 человек и ранившего десятки мирных жителей.

Фото: Евгений Малоетка.

Работники на открытом титановорудном карьере в Житомирской области, напоминающие, как Украина продолжает работать и добывать стратегическое сырье, несмотря на войну.

Фото: Роман Филипп — AFP/Getty Images

Люди за кадром

Авторы украинских снимков работают в сложных условиях – под обстрелами, в разрушенных районах, на промышленных объектах. Среди фотографов, чьи работы из Украины попали в подборку, – фотокорреспонденты ведущих мировых агентств и украинских СМИ, в том числе Ukrinform, международных агентств и The New York Times.

Их работа сочетает в себе профессиональную дистанцию и личный опыт, ведь они часто снимают собственные города и сограждан. Поэтому каждый кадр из Украины в топ-100 – это не только мировой стандарт фотожурналистики, но и личная история человека за камерой, рискующего жизнью, чтобы мир не отводил глаз.

