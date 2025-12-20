Экстремальные панорамы и Северное сияние: объявлены победители Epson International Pano Awards 2025 (фото)

Конкурс собрал почти 900 участников со всего мира, представивших тысячи работ в разных категориях

Конкурс Epson International Pano Awards, проводимый уже 16-й год подряд, подвел итоги 2025 года. Это одно из самых престижных соревнований в мире панорамной фотографии, где художники соревнуются за право создавать самые впечатляющие ультраширокие виды и экспериментальные ракурсы.

В 2025 году организаторы получили тысячи снимков от 895 участников со всего мира. Победители соперничали за денежные призы и профессиональную технику от Epson Australia и Epson Southeast Asia. Телеграф расскажет об этом подробнее.

Триумфатор года

Главным победителем стал итальянский пейзажный фотограф Алекс Вайдс (настоящее имя – Алессандро Кантарелли). Он получил титул Open Photographer of the Year и возглавил категорию Nature/Landscape благодаря серии работ Last Fireworks, Jackpot и Mann. Эти снимки демонстрируют фирменное "360-градусное" видение художника и его мастерство создания экстремальных панорам.

© Alessandro Cantarelli/16th Epson International Pano Awards

© Alessandro Cantarelli/16th Epson International Pano Awards

В категории Amateur Photographer of the Year победил американец Кевин Нюн с серией природных ландшафтов The Altiplano Landscape, Frozen и Remnants. Его работы показывают боливийское Альтиплано на высоте около 5000 метров, ледниковые пейзажи Северной Америки и хрупкие следы присутствия человека в диких местах.

© Kevin Nyun/The 16th Epson International Pano Awards; Amateur Nature & Landscape Winner

© Kevin Nyun/The 16th Epson International Pano Awards; Amateur Nature & Landscape Winner

Epson Digital Art Prize достался испанскому фотографу Даниэлю Винье за работы, сочетающие мастерскую съемку и сложную цифровую обработку.

© Daniel Viñé/16th Epson International Pano Awards

© Daniel Viñé/16th Epson International Pano Awards

Тренды года

Организаторы отмечают несколько важных тенденций конкурса. Во-первых, резко возросло количество ультрашироких панорам, что в значительной степени связано с влиянием работ Алекса Вайдса, экспериментирующего годами с сочетанием многих ракурсов в одном кадре.

© Alessandro Cantarelli/16th Epson International Pano Awards

Во-вторых, в 2025 году значительно увеличилось количество снимков Северного сияния. Это совпало с максимумом 11-летнего солнечного цикла, создавшего идеальные условия для наблюдения за этим природным явлением. Кроме того, фотографы активно экспериментируют с очень низкими точками съемки, крупными планами и аэрофотосъемкой.

Самые яркие работы

Среди запомнившихся жюри и зрителей работ особенно выделяется снимок "Not A Tiny HK Island" российско-китайского фотографа Виталия Головатюка (известного как Panvelvet). Это 48-кадровая панорама Гонконга, сделанная из дрона и инвертированная в почти абстрактный городской ландшафт. Работа выиграла в категории архитектуры.

© Vitaly Golovatyuk/16th Epson International Pano Awards; Aerial & Vertical Winner

© Chris Byrne/The 16th Epson International Pano Awards; Curators Award Winner

Значение конкурса

Генеральный директор Epson Australia Крэйг Хеккенберг подчеркивает, что панорамный формат идеально раскрывается на широкоформатных принтерах, а участники конкурса ежегодно вдохновенно поднимают планку креативности.

Для фотографов участие в Pano Awards стало важным этапом карьеры. Это возможность попасть в международную галерею, получить признание за инновационные подходы и задать новые визуальные тренды в пейзажной и архитектурной фотографии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о работах лучших "черно-белых" фотографов мира в 2025 году. Платформа LensCulture назвала имена победителей престижного международного конкурса Black&White Photography Awards.