П'ять кадрів з України потрапили до топ-100 фото року від TIME: про що вони розповідають (фото)

Кадри фіксують наслідки російської агресії та стійкість українців

TIME включив до списку 100 найважливіших фото 2025 року п’ять знімків з України, більшість з яких показують наслідки російської агресії й водночас силу та стійкість українців. Ця добірка фіксує війну в Україні на одному рівні з глобальними подіями – від Ізраїлю до пожеж у Каліфорнії та протестів у різних країнах.

П’ять знімків, зроблених у київських та харківських дворах, на дорогах Запорізької області й у кар’єрі на Житомирщині, перетворюють війну з сухої цифри зведень на відчутну людську історію, яку вже неможливо проігнорувати. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Що таке добірка TIME‑2025

TIME щороку формує сотню фото, які найкраще розповідають про події року – політику, війну, катастрофи, спорт, культуру. У 2025‑му до переліку потрапили кадри з Ізраїлю, Гази, США, Афганістану, Гаїті, Італії, Китаю, Непалу, Африки та інших регіонів, вибудовуючи мозаїку світу крізь людські історії.

Українські фото у TOP‑100

До топ‑100 увійшло також 5 знімків, зроблених в Україні. Три з них стосуються прямих наслідків російських ударів по мирному населенню, ще один показує масштабну пожежу, а один – промисловий ландшафт титанового кар’єру.

Основні українські кадри, відзначені TIME:

​Дим над соняшниковим полем у Запорізькій області – сліди російського обстрілу, що прорізають мирний пейзаж символом української землі.

Україна, 8 липня. Фото: Укрінформ/NurPhoto/Getty Images

Українка, яка біжить із багатоповерхівки в Харкові, тримаючи домашніх улюбленців після падіння російських бомб у районі її будинку.

Україна, 24 липня. Фото: Девід Гуттенфельдер — The New York Times/Redux

Рятувальники, що надають допомогу постраждалій біля житлового будинку в Києві, у який влучила ракета 28 серпня, коли було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки та загинули десятки людей.

Фото: Костянтин Ліберов, Libkos/Getty Images

Поранена жінка біля свого будинку в Києві після масованого авіаудару 24 квітня, що забрав життя щонайменше 12 людей та поранив десятки мирних мешканців.

Фото: Євген Малоєтка — AP

Працівники на відкритому титановорудному кар’єрі в Житомирській області, що нагадує, як Україна продовжує працювати й видобувати стратегічну сировину попри війну.

Фото: Роман Пилипей — AFP/Getty Images

Люди за кадром

Автори українських знімків працюють у складних умовах – під обстрілами, у зруйнованих районах, на промислових об’єктах. Серед фотографів, чиї роботи з України потрапили до добірки, – фотокореспонденти провідних світових агенцій та українських ЗМІ, зокрема Ukrinform, міжнародних агенцій і The New York Times.

Їхня робота поєднує професійну дистанцію й особистий досвід, адже вони часто знімають власні міста та співгромадян. Тому кожен кадр з України в топ‑100 – це не тільки світовий фотожурналістський стандарт, а й особиста історія людини за камерою, яка ризикує життям, щоб світ не відвертав очей.

