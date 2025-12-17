От Арктики до тропиков: о чем рассказывают сильнейшие кадры из World Nature Photography Awards 2025

Конкурс собрал работы фотографов со всего мира, чтобы показать, как одна фотография может напомнить об ответственности человека перед окружающей средой

Фотоконкурс World Nature Photography Awards 2025 собрал сильнейшие кадры природы со всего мира, чтобы показать, насколько хрупка планета и насколько многое зависит от наших решений здесь и сейчас.

Мир на этих снимках одновременно поражает и тревожит: полярный медведь играет с палочкой среди льдин, олени бегут по заснеженному винограднику, тысячи птиц взлетают в небо перед приливом, а вулканическая лава уверенно отвоевывает пространство у человека. "Телеграф" расскажет о кадрах победителей подробнее.

Что это за конкурс

World Nature Photography Awards – это международный конкурс, ежегодно отмечающий лучшие снимки дикой природы, пейзажей, животных и взаимодействия человека с окружающей средой в 14 категориях. В 2025 году организаторы вновь обнародовали подборку сильнейших кадров, демонстрирующих и красоту, и хрупкость планеты. В подборку вошли 18 фотографий-победителей и призеров, отобранных жюри из десятков тысяч работ.

Главный приз: олени в зимнем винограднике

Абсолютной победительницей и автором гран-при стала словенская фотография Маруса Пухек (Marusa Puhek), чей кадр победил в категории Nature Art. На ее фотографии двое оленей бегут по заснеженному винограднику: широкий ракурс оставляет в кадре не только животных, но и ритм рядов лозы, что создает ощущение графического зимнего пейзажа.

© Marusa Puhek/World Nature Photography Awards

По словам автора, этот кадр стал частью ее "366-проекта", когда она снимала каждый день и случайно оказалась без телевизора, что в конце концов только усилило композицию.

Самые яркие истории животных

В категории "Поведение, млекопитающие" первое место получил снимок полярного медведя, играющегося с обычной палочкой среди льдин архипелага Свальбард. Фотограф Том Никелс описывает момент как чистую радость: хищник полностью игнорирует лодку с наблюдателями и напоминает энергичную собаку, приносящую палку.

© Tom Nickels/World Nature Photography Awards

Среди других ярких кадров – схватка двух самцов бегемота в национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве (второе место в "Поведении, млекопитающие") и прыжок голубого пятнистого илистого прыгуна (mudskipper) во время территориального ритуала в австралийском заливе Ребак-Бей, который победил в категории "Поведение, амфибии и рептилии".

© Jonathan Hodgetts/World Nature Photography Awards

© Georgina Steytler/World Nature Photography Awards

Жизнь между водой, городом и льдом

Победу в категории Underwater одержал кадр молодой морской Оливковой черепахи (olive ridley), которая только начинает свое опасное путешествие в открытый океан у побережья Тимор-Лешти. На снимке она плывет под поверхностью воды, а мягкий свет подчеркивает уязвимость маленького существа в безграничной толще моря.

© Daniel Flormann/World Nature Photography Awards

В номинации "Животные в городской среде" отметили, в частности, кадр пролетающей над дорогой в Калифорнии серой бородатой совы, где вдали видны фары автомобиля, а также ночной портрет жабы-натарджака в Берлине.

© Elizabeth Yicheng Shen/World Nature Photography Awards

© Christian Passeri/World Nature Photography Awards

Контрастом выглядит кадр-победитель в категории "Животные в своей среде": морж на льдине у заснеженных гор Шпицбергена, снятый широкоугольным объективом, чтобы показать и животное, и суровый арктический ландшафт.

© Malini Chandrasekar/World Nature Photography Awards

Черно-белый взгляд на саванну

В черно-белой категории победил снимок коалиции из пяти гепардов, поедающих антилопу в кенийском заповеднике Оларе. Автор Пол Голдстин подчеркивает, что фотография сделана не из дрона, а с земли, с очень широким углом, а сами беспилотники в этих заповедниках заслуженно запрещены. Широкая перспектива позволяет увидеть не только хищников за трапезой, но и контекст саванны, где они охотятся.

© Paul Goldstein/World Nature Photography Awards

Портреты животных

В портретной съемке животных жюри отметило, в частности, крупный план цесарки из Танзании, где яркая голова птицы контрастирует с ритмом пестрых перьев на теле. Еще один заметный кадр – цветочный богомол на грибе, занявший третье место в категории "Растения и грибы" и показывающий, насколько изящно хищное насекомое может "растворяться" в своем окружении.

© Ngar Shun Victor Wong/World Nature Photography Awards

© Ирина Петрова Адаматки/World Nature Photography Awards

Почему эти фото важны

Фотоконкурс World Nature Photography Awards не просто демонстрирует техническое мастерство фотографов, но и формирует новый визуальный язык разговора об изменении климата, вымирании видов и нравственном отношении к животным. Кадры из Исландии, Непала, Арктики и Африки напоминают: человек остается одним из игроков на этой планете, а его решения оказывают непосредственное влияние на будущее диких экосистем. Для украинской аудитории такие подборки могут быть дополнительной мотивацией беречь свою природу – от степей и Карпат до Черного моря – и внимательнее присматриваться к окружающему миру, даже с камерой смартфона.

