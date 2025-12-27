Назвали победителей крупнейшего конкурса мобильной фотографии: украинка заняла второе место (фото)

Один из самых престижных конкурсов мобильной фотографии в мире определил лучшие. Среди лауреатов – украинская фотографка

В 2025 году iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) подвел итоги очередного сезона. Жюри объявило победителей среди тысяч работ, которые присланы фотографами со всего мира.

Главный приз достался американскому автору, а звание "Фотограф года" разделили три художника из США и Бразилии. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что такое IPPAWARDS

IPPAWARDS – это международный конкурс мобильной фотографии, основанный еще в 2007 году. Он открыт для всех, кто снимает iPhone, независимо от опыта или профессионального уровня. За годы существования соревнование превратилось в одну из самых авторитетных платформ для признания таланта мобильных фотографов.

В этом году жюри оценивало работы в многочисленных номинациях от абстракций и пейзажей до портретов и архитектуры. Каждая фотография рассматривалась с точки зрения композиции, оригинальности и эмоционального воздействия.

Главные награды

Гран-при "Grand Prize Winner" получил американец Джарод Пераза (Jarod Peraza) за фотографию под названием "Viajero Nocturno". Снимок был сделан на iPhone 16 Pro Max в колумбийском городке Вилья-де-Лейва – он поразил жюри атмосферой и техническим мастерством.

Победитель Гран-при – © IPPAWARDS – Джарод Пераза – Соединенные Штаты Америки

Титул "Фотограф года" распределился между тремя авторами. Первое место получила Карол Аддасси (Carol Addassi ) из США. Ее работа "Passage", снятая в Центральном парке Нью-Йорка на iPhone XS, отличается глубиной композиции и настроением.

Первое место – © IPPAWARDS – Кэрол Аддасси – Соединенные Штаты Америки

Второе место занял бразилец Тиаго Бернардес де Соуза (Thiago Bernardes de Souza ) с фотографией "Moto Cães", созданной в Бразилиа на iPhone 15 Pro Max. Динамический кадр передает энергию уличной жизни столицы.

Второе место – © IPPAWARDS – Тиаго Бернардес де Соуза – Бразилия

Третье место досталось американке Марти Нанс (Martha Nance ), снявшей туманное утро на реке Корротоман в Виргинии на iPhone 15 Pro. Фотография "Foggy morning on the Corrotoman" покорила мягкостью света и лиричностью момента.

Третье место – © IPPAWARDS – Марта Нэнс – Соединенные Штаты Америки

Разнообразие категорий

Традиционно IPPAWARDS отмечает победителей в тематических категориях: Abstract, Animals, Architecture, Children, Cityscape, Landscape, Lifestyle, Nature, People, Portrait и других. Отдельное внимание уделяется сериям фотографий, где авторы раскрывают целостную историю или концепцию.

Первое место – © IPPAWARDS – Dominic Dähncke – Испания

В категории Series первое место завоевал Доминик Деннке с проектом "Puzzle". Другие заметные серии — "Primary Code" Мабель Седрон и "The dream of the hunt" Милены Констаниновой — также получили высокие оценки жюри.

Третье место – © IPPAWARDS – Милена Константинова – Россия

Украинская победа

Среди лауреатов конкурса — украинская фотографка Юлия Антонова (Iuliia Antonova). Она заняла второе место в категории Animals со фотографией "Drawn by Light", сделанной на iPhone 15 Pro в хорватском городе Умаг.

Второе место – © IPPAWARDS – Юлия Антонова – Украина

Работа Юлии демонстрирует тонкое чувство света и умение поймать мгновение, когда природа раскрывается в неожиданном ракурсе. Это уже не первый успех украинских фотографов на международных конкурсах мобильной фотографии, но каждая победа придает уверенности и подтверждает высокий уровень отечественных художников.

Первое место – © IPPAWARDS – Санни Ченг – Соединенные Штаты Америки

География конкурса

Список победителей IPPAWARDS 2025 показывает поистине глобальный соревновательный характер. Среди лауреатов — авторы из США, Бразилии, Украины, Тайваня, Китая, Великобритании, Нидерландов, Германии, Австралии, Испании, Литвы, Сингапура, Мексики и многих других стран.

Второе место – © IPPAWARDS – 少贤伯 – Китай

Это свидетельствует о том, что мобильная фотография стирает границы и позволяет талантливым людям со всего мира заявить о себе без необходимости дорогостоящего оборудования или студий.

Первое место – © IPPAWARDS – Джейн Паркер – Новая Зеландия

Как присоединиться

Полный список победителей и галерею всех награжденных работ можно посмотреть на официальном сайте IPPAWARDS. Каждая фотография сопровождается информацией о модели iPhone, месте съемки и краткое описание автора.

На сайте уже открыт прием заявок на конкурс 2026 года. Там же доступны подробные условия участия, форма регистрации и ответы на самые распространенные вопросы. Для участия необходим только iPhone и желание делиться своим видением мира через объектив смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о победителях международного конкурса аэрофотосъемки 2025 года. Международный конкурс Aerial Photography Contest 2025 собрал 1740 фотографий.