Пора спасать себя: какие знаки по восточному гороскопу ждет разрыв отношений в 2026 году

Почему этот год заставит уйти от любимых некоторые знаки Зодиака

По восточному календарю 2026-й – это год Огненной Лошади. И если у трех знаков с восточным гороскопом произойдет прорыв во всех сферах жизни, то некоторым не очень повезет в любви — их ждет разрыв отношений.

Об этом пишет timesofindia. Для трех знаков этот год будет решающим – либо новый уровень, либо финальная точка без драм, но с выводами.

Какие знаки Зодиака расстанутся с любимыми в 2026 году

Лошадь

Для Лошади 2026 год – это практически зеркало. В год собственного знака все, что было приглушено, выходит наружу. Западные астрологи отмечают, что Лошади в 2026 году становятся резко нетерпимыми к контролю и манипуляциям. Главный триггер разрывов – ощущение, что партнер сдерживает развитие. Длительные отношения, которые держались на привычке, а не на желании, скорее всего, распадутся.

Лошадь за восточным гороскопом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Многие Лошади захотят инициировать расставание сами — не из-за скандалов, а из-за холодного осознания того, что отдельно вам обоим будет лучше. И да, это больно, но после — чувство облегчения.

Кролик

Кролики в 2026 году оказываются в более сложной позиции. Год Коня для них – это постоянный стресс на эмоциональном уровне. Все, что Кролик терпел ради отношений, больше не работает. Главный риск – односторонние отношения, где Кролик больше дает, чем получает. Вы внезапно прозреете после мелкой, но показательной ссоры. Вы устали быть "удобным".

Кролик за восточным гороскопом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

В 2026-м Кролики либо научатся говорить "нет", либо выйдут из отношений, где их потребности системно игнорировались. Разрывы здесь часто выглядят тихо – без блокировки и драм, но с окончательным внутренним решением. Это год, когда Кролик перестает спасать всех, кроме себя.

Тигр

Для Тигров 2026-й – это год высокой скорости. Карьера, новые идеи, риски, движение вперед. И если партнер не успевает или пытается "притормозить" — начинается внутренний конфликт. Ваши отношения могут не выдержать темп перемен. Ссоры будут из-за приоритетов, ревности к работе или амбиций. Вы поймете, что не готовы выбирать между собой и любовью.

Тигр по восточному гороскопу. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

То есть отношения могут треснуть не из-за отсутствия чувств, а из-за разного видения будущего. Если партнер не готов расти вместе – Тигр пойдет вперед сам. Без оглядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки по восточному гороскопу ждут тяжелые решения в 2026 году. Однако не стоит пугаться – они приведут к счастью.