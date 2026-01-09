Час рятувати себе: на які знаки за східним гороскопом чекає розрив стосунків у 2026 році

Чому цей рік змусить піти від коханих деякі знаки Зодіаку

За східним календарем 2026-й — це рік Вогняного Коня. І якщо у трьох знаків з східним гороскопом станеться прорив у всіх сферах життя, то декому не дуже пощастить у коханні — на них чекає розрив стосунків.

Про це пише timesofindia. Для трьох знаків цей рік буде вирішальним — або новий рівень, або фінальна крапка без драм, але з висновками.

Які знаки Зодіаку розлучаться із коханими у 2026 році

Кінь

Для Коня 2026 рік — це фактично дзеркало. У рік власного знаку все, що було приглушене, виходить назовні. Західні астрологи зазначають, що Коні у 2026-му стають різко нетерпимими до контролю і маніпуляцій. Головний тригер розривів — відчуття, що партнер стримує розвиток. Тривалі стосунки, які трималися на звичці, а не на бажанні, скоріше за все розпадуться.

Кінь за східним гороскопом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Багато Коней захочуть ініціювати розставання самі — не через скандали, а через холодне усвідомлення того, що окремо вам обом буде краще. І так, це боляче, але після — відчуття полегшення.

Кролик

Кролики у 2026 році опиняються в складнішій позиції. Рік Коня для них — це постійний стрес на емоційному рівні. Усе, що Кролик терпів заради стосунків, більше не працює. Головний ризик — односторонні стосунки, де Кролик більше дає, ніж отримує. Ви раптово прозрієте після дрібної, але показової сварки. Ви втомилися бути "зручним".

Кролик за східним гороскопом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

У 2026-му Кролики або навчаться говорити "ні", або вийдуть зі стосунків, де їхні потреби системно ігнорувалися. Розриви тут часто виглядають тихо — без блокування і драм, але з остаточним внутрішнім рішенням. Це рік, коли Кролик перестає рятувати всіх, крім себе.

Тигр

Для Тигрів 2026-й — це рік високої швидкості. Кар’єра, нові ідеї, ризики, рух уперед. І якщо партнер не встигає або намагається "пригальмувати" — починається внутрішній конфлікт. Ваші стосунки можуть не витримати темпу змін. Сварки будуть через пріоритети, ревнощі до роботи або амбіцій. Ви зрозумієте, що не готові вибирати між собою і коханням.

Тигр за східним гороскопом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Тобто стосунки можуть тріснути не через відсутність почуттів, а через різне бачення майбутнього. Якщо партнер не готовий рости разом — Тигр піде вперед сам. Без огляду.

