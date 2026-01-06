Меняйте работу: где платят больше всего и меньше всего в Харькове и области

В целом средняя заработная плата выросла больше 22 500 гривен

Средняя зарплата в Харьковской области выросла. В некоторых сферах платят в несколько раз больше, чем в других, и разница между ними остается заметной.

В ноябре 2025 года средняя зарплата штатных работников Харькова и области составила 22 551 гривну. Это немного больше, чем в октябре – на 0,3%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Харьковской области, передает "Status.Quo".

От IT до образования: сколько получают разные профессии в Харькове и области

Больше всего заработали:

сотрудники IT и телекоммуникаций – их средняя зарплата достигала 70682 грн;

работники финансовой и страховой сфер – 44092 грн;

работники добывающей промышленности и разработки карьеров – 42784 грн;

работники государственных учреждений и сферы обороны — 37 248 грн;

рабочие строительства – 32 595 грн.

Самые низкие зарплаты были в образовании – 15 519 гривен, в сфере искусства, спорта и развлечений – 14 830 гривен, и в административном обслуживании – 14 690 гривен.

Какая ситуация со средней зарплатой в целом по Украине

По всей Украине средняя номинальная зарплата в ноябре составила 27 167 грн до вычета налогов, что на 0,9% больше, чем в октябре. После уплаты НДФЛ и военного сбора средний чистый доход составил около 20 919 грн.

Самые высокие доходы получали:

IT-специалисты и телекоммуникационщики – 66 934 грн;

работники авиационного транспорта – 55 048 грн;

работники финансового и страхового сектора – 52191 грн;

В то же время меньше всего платили в:

образовании – 16 622 грн;

сфере искусства и развлечений – 15399 грн;

культурных учреждениях, в том числе музеях и библиотеках – 15 090 грн.

