Повышение в два этапа: как вырастет зарплата учителей в Украине в 2026

В 2026 году украинских педагогов ожидает существенное повышение заработной платы. С 1 января оклады выросли на 30%, позже — ещё на 20%. Таким образом, средняя зарплата учителя достигнет около 30 тысяч гривен.

Что нужно знать:

С января заработает платформа "Вектор" — учителя смогут получать средства на повышение квалификации

Педагоги 7–9 классов, пилотных 10-х классов и администрации школ получат по 1500 грн

Учителя, прошедшие сертификацию в декабре 2025 года, начнут получать 20% надбавки

Министерство финансов сообщало, что повышение зарплаты произойдет в два этапа:

с 1 января 2026: оклады вырастут на 30%. Средняя зарплата учителя поднимется с 16,7 тыс. грн. до 21,7 тыс. грн .

. с 1 сентября запланировано еще одно повышение — на 20%, что позволит средней зарплате достичь отметки в 30 тыс. грн.

При этом, нагрузка учителей остается неизменной. Но перевод на контрактную основу пока не предусмотрен. Кроме того, МОН продолжает работу над реформированием структуры надбавок для более прозрачной системы оплаты труда.

С января 2026 года начнет работать платформа "Вектор", которая реализует принцип "деньги ходят за учителем". Уже к концу февраля педагоги 7–9 классов, пилотных 10-х классов и администрации школ получат по 1500 грн на индивидуальное повышение квалификации. Эти средства можно будет использовать до ноября 2026 года.

Учителя, успешно прошедшие сертификацию в декабре 2025 года, начнут получать 20% надбавки уже с 1 января без дополнительных бюрократических процедур.

Также Кабинет Министров решил засчитывать работу в украинских субботних и воскресных школах за рубежом (признанных МОН) в педагогический стаж.

Нововведения коснутся и тех педагогов, которые из-за войны оказались за пределами Украины. Кабмин решил относить стаж работы в украинских субботних и воскресных школах за рубежом (признанных МОН) в общий педагогический стаж.

Изменения с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года система Новой украинской школы охватит все базовое образование. Параллельно стартует эксперимент с трехлетней профильной старшей школой.

В 150 лицеях по всей стране учащиеся 10-х классов впервые начнут учиться по 12-летней программе. Ключевые особенности:

выбор профиля: 10-й класс станет адаптационным, где учащийся сможет попробовать выбранное направление (естественное, IT, гуманитарное и т.п.) и изменить его при необходимости.

свобода выбора предметов: около 30% учебного плана учащиеся будут формировать самостоятельно.

новые курсы: внедрение интегрированных направлений, что позволит молодежи приобретать практические навыки, актуальные для современного рынка труда.

