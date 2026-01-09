Ощутимые стабильные морозы и снегопады: прогноз погоды в Харькове на конец января

На потепление не стоит рассчитывать

Конец января в Харькове обещает быть по-настоящему зимним. Морозы будут держаться целый день и ночь, а осадки могут идти несколько дней подряд.

Что ждет жителей в третьей декаде декабря и стоит ли готовиться к серьезным морозам, написал "Телеграф". Данные взяты с синоптического ресурса. "Meteofor".

Конец января в Харькове: морозы и снег не отпустят город

Предпоследняя неделя января

В начале недели небо будет полностью облачным. Со вторника по пятницу возможны короткие прояснения. В субботу и воскресенье (24–25 января) ожидается снег. В целом дневные температуры будут колебаться от -9 до -6 °C, ночные — от -13 до -10 °C. Соответственно, наиболее холодно будет ночью.

Погода в Харькове на 19-30 января 2026. Фото: Meteofor

Погода с 26 по 30 января

Большинство дней будет сильно облачными. Со среды и до конца недели будут снегопады, а 31 января-1 февраля осадки значительно усилятся. В течение дня температура ожидается в диапазоне от -5 до -7 градусов, а ночью — от -10 до -8 градусов.

Поэтому потепление в конце января, вероятно, не прогнозируется. Однако погодные радары могут давать погрешности, поэтому прогноз стоит проверять на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Харькове ожидаются самые холодные дни января.