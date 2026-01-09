Відчутні стабільні морози та снігопади: прогноз погоди у Харкові на кінець січня

На потепління не варто розраховувати

Кінець січня у Харкові обіцяє бути по-справжньому зимовим. Морози триматимуться цілий день і ніч, а опади можуть йти кілька днів поспіль.

Що чекає на мешканців в третій декаді грудня і чи готуватись до серйозних морозів, написав "Телеграф". Дані взяли зі синоптичного ресурсу "Мeteofor".

Кінець січня у Харкові: морози та сніг не відпустять місто

Передостанній тиждень січня

На початку тижня небо буде суцільно хмарним. З вівторка до п’ятниці можливі короткі прояснення. У суботу та неділю (24–25 січня) очікується сніг. Загалом денні температури коливатимуться від -9 до -6 °C, нічні — від -13 до -10 °C. Відповідно найбільш холодно буде вночі.

Погода у Харкові на 19-30 січня 2026. Фото: Meteofor

Погода з 26 по 30 січня

Більшість днів буде сильно хмарними. Зі середи й до кінця тижня будуть снігопади, а 31 січня-1 лютого опади значно посиляться. Протягом дня температура очікується в коридорі від -5 до -7 градусів, а вночі — від -10 до -8 градусів.

Тож, потепління в кінці січня, ймовірно, не прогнозується. Однак погодні радари можуть давати похибки, тому прогноз варто перевіряти на сайті Укргідрометцентру.

