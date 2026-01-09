Гороскоп на 10 января: вредные привычки у Тельцов, удача в любви у Раков

Уверенность в себе важна, если она не переходит границы

В 2026 году фортуна будет благосклонна ко многим знакам Зодиака. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 10 января, чтобы вы заранее узнали, какой будет эта суббота.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Судьба редко дает шансы, но попадает точно. Вы можете почувствовать это особенно ясно. Ожидайте завтра положительных результатов, но не теряйте бдительности. Время перспективно для тех, кто действует, а не просто ждет подходящего момента.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день благоприятен для отказа от вредных привычек и наведения порядка в себе. Пришло время взять ситуацию под контроль — Вселенная будет в этом поддерживать. Также день подходит для духовных практик, размышлений и молитв.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергия дня говорит о приливе сил и амбиций. Лучшее решение — направить эту энергию в созидание: принести пользу окружающим, сделать шаг к переменам. За один день вряд ли удастся кардинально изменить жизнь, но заложить прочный фундамент для будущего вполне возможно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам понадобится свежий взгляд на происходящее. События могут развиваться неожиданно и по непривычному сценарию. В делах и бизнесе вероятность успеха будет примерно равной — многое зависит от ваших решений. Зато в любви удача окажется на вашей стороне.

Лев (23 июля — 21 августа)

День не подходит для заключения сделок и резких карьерных перемен, зато благоприятен для обучения, получения новых знаний и покупок. Высока вероятность найти завтра действительно "свою" вещь, которая будет радовать долгое время.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Обращайте внимание на детали: именно в мелочах может скрываться ключ к пониманию происходящего. Если в какой-либо сфере назревает буря проблем, лучше не ввязываться в эпицентр событий, а спокойно переждать, пока ситуация стабилизируется.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Особенно важно трезво оценивать свои силы и возможности. Уверенность в себе сыграет на руку, если не переходить грань. В случае сложных ситуаций в личной жизни или работе стоит прислушаться к своей интуиции — она подскажет верное решение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В такие дни бездействие может обернуться упущенными возможностями. Полезно заниматься важными вопросами, строить планы на будущие, делать покупки и обязательно находить время для романтики.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Любые позитивные перемены в жизни начинаются с небольших шагов. Не стоит рассчитывать на мгновенные и масштабные результаты в новых начинаниях. Цените то, что уже имеете, и относитесь к неудачам с мудростью.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Ночные светила завтра щедро наполняют энергией тех, кто найдет хотя бы час для себя и внутреннего развития. Полного уединения на работе добиться будет сложно, но если шанс появится — не раздумывайте и используйте его.

Водолей (21 января — 19 февраля)

В вашем окружении могут появиться люди, способные открыть путь к успеху. Главное — вовремя распознать истинных союзников и не спутать их с теми, кто настроен недоброжелательно. День особенно благоприятен для встреч, новых знакомств, деловых переговоров и неформального общения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

От вас потребуется предельная собранность, ответственность и точность — как в работе, так и в деловых вопросах. Вселенная благоволит тем, кто умеет укладываться в сроки, но только при условии, что вы не будете распыляться на второстепенные и бесполезные задачи. Действуйте уверенно, быстро и решительно.