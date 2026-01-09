Гороскоп на 10 січня: шкідливі звички у Тельців, удача у коханні у Раків

Впевненість у собі важлива, якщо вона не переходить межі

У 2026 році фортуна буде прихильна до багатьох знаків Зодіаку. Тим часом "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 10 січня, щоб ви заздалегідь дізналися, якою буде ця субота.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Доля рідко дає шанси, але потрапляє точно. Ви можете відчути це особливо ясно. Чекайте завтра на позитивні результати, але не втрачайте пильності. Час перспективний для тих, хто діє, а не просто чекає відповідного моменту.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день сприятливий для відмови від шкідливих звичок та наведення ладу у собі. Настав час взяти ситуацію під контроль — Всесвіт у цьому підтримуватиме. Також день підходить для духовних практик, роздумів та молитов.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Енергія дня говорить про приплив сил та амбіцій. Найкраще рішення — направити цю енергію на творення: принести користь навколишнім, зробити крок до змін. За один день навряд чи пощастить кардинально змінити життя, але закласти міцний фундамент для майбутнього цілком можливо.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам знадобиться новий погляд на те, що відбувається. Події можуть розвиватися неочікувано і за незвичним сценарієм. У справах та бізнесі ймовірність успіху буде приблизно рівною — багато залежить від ваших рішень. Зате в коханні удача опиниться на вашому боці.

Лев (23 липня — 21 серпня)

День не підходить для укладання угод та різких кар’єрних змін, зате сприятливий для навчання, отримання нових знань та покупок. Висока ймовірність знайти завтра справді "свою" річ, яка буде тішити довгий час.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Звертайте увагу на деталі: саме в дрібницях може ховатися ключ до розуміння того, що відбувається. Якщо в будь-якій сфері назріває буря проблем, краще не вплутуватися в епіцентр подій, а спокійно перечекати, доки ситуація стабілізується.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Особливо важливо тверезо оцінювати свої сили та можливості. Впевненість у собі зіграє на руку, якщо не переходити грань. У разі складних ситуацій в особистому житті чи роботі варто дослухатися до своєї інтуїції — вона підкаже правильне рішення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У такі дні бездіяльність може обернутися втраченими можливостями. Корисно займатися важливими питаннями, будувати плани на майбутні, робити покупки та обов’язково знаходити час для романтики.

Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Будь-які позитивні зміни у житті починаються з невеликих кроків. Не варто розраховувати на миттєві та масштабні результати у нових починаннях. Цінуйте те, що вже маєте, і ставтеся до невдач з мудрістю.

Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Нічні світила завтра щедро наповнюють енергією тих, хто знайде хоча б годину для себе та внутрішнього розвитку. Повного усамітнення на роботі добитися буде складно, але якщо шанс з’явиться — не роздумуйте і використовуйте його.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

У вашому оточенні можуть з’явитися люди, які можуть відкрити шлях до успіху. Головне — вчасно розпізнати справжніх союзників і не сплутати їх із тими, хто налаштований недоброзичливо. День особливо сприятливий для зустрічей, нових знайомств, ділових переговорів та неформального спілкування.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Від вас буде потрібна максимальна зібраність, відповідальність і точність — як у роботі, так і в ділових питаннях. Всесвіт допоможе тим, хто вміє укладатися в строки, але тільки за умови, що ви не розпорошуватиметеся на другорядні та марні завдання. Дійте впевнено, швидко та рішуче.