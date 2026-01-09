Почти две недели осадков и температурные колебания: чем "порадует" Одессу конец января

Без гололеда не обойдется

Погода в Одессе в конце месяца будет неустойчивой и опасной. Температура будет постоянно колебаться около нуля, а дожди будут чередоваться со снегом. Из-за этого дороги и тротуары могут быть скользкими, особенно утром и ночью.

"Телеграф" далее написал, к каким погодным сюрпризам готовиться с 19 по 30 января. Прогноз взяли на синоптическом ресурсе "Meteofor".

Какая будет погода в конце месяца

Итак, всю неделю (19-25 января) ожидается сильная облачность. С понедельника по четверг будут идти кратковременные осадки в виде дождя и снега, в пятницу и субботу они усилятся, но в воскресенье снизят свою интенсивность. В целом температура в дневное время будет находиться в пределах -1…+2 градусов. Тогда как ночью столбики термометров будут показывать -3…-1 градусов.

Когда будет дождливее всего. Фото: Meteofor

В последнюю неделю января погода почти не изменится, лишь иногда будет проясняться на небе. Небольшие дожди со снегом пройдут 26-27 и 29-30 января. В субботу и воскресенье прогнозируются более сильные осадки. Столбики на термометрах днем вырастут от 0 до +2 градусов, а ночью опустятся до -3…0 градусов.

Из-за частых осадков и колебаний температуры может образоваться гололед. Он создает опасные условия для водителей и пешеходов. Стоит быть осторожным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Одессу примчатся морозы до -10 градусов.