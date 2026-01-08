В Одессу скоро нагрянет настоящая зима: когда ждать мороза и снега

Температуры падают из-за поступления воздушных масс с севера

В Одессу внезапно нагрянет похолодание. "Минусы" будут не слишком продолжительными, но ощутимыми.

Об говорится в прогнозах синоптиков.

Так, по данным сервиса meteo.ua, уже с 11 января в Одессе заметно похолодает. Столбики термометров опустятся до -3-8 градусов. Холодная погода продержится буквально несколько дней (до 13 января), а после этого температура воздуха снова прогреется до плюсовой. Возможен мокрый снег.

Похолодание также прогнозируют и синоптики с meteofor. Они считают, что с 11 по 13 января в Одессе температура воздуха будет находиться на уровне -2-9 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега.

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Пострыгань.

