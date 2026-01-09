Майже два тижні опадів та температурні коливання: чим "потішить" Одесу кінець січня

Без ожеледиці не обійдеться

Погода в Одесі в кінці місяця буде нестійкою і небезпечною. Температура постійно коливатиметься близько нуля, а дощі чергуватимуться зі снігом. Через це дороги і тротуари можуть бути слизькими, особливо вранці та вночі.

"Телеграф" далі написав, до яких погодних сюрпризів готуватись з 19 по 30 січня. Прогноз взяли на синоптичному ресурсі "Meteofor".

Якою буде погода наприкінці місяця

Тож, цілий тиждень (19-25 січня) очікується сильна хмарність. З понеділка по четвер йтимуть короткочасні опади у вигляді дощу та снігу, у п'ятницю та суботу вони посиляться, але у неділю знизять свою інтенсивність. Загалом температура у денний час перебуватиме в межах -1…+2 градусів. Тоді як вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3…-1 градусів.

Коли найбільше дощитиме. Фото: Meteofor

В останній тиждень січня погода майже не зміниться, лише іноді прояснюватиметься на небі. Невеликі дощі зі снігом йтимуть 26-27 та 29-30 січня. У суботу та неділю прогнозуються більш сильні опади. Стовпчики на термометрах вдень виростуть від 0 до +2 градусів, а вночі — опустяться до -3…0 градусів.

Через часті опади та коливання температури може утворюватись ожеледь. Вона створює небезпечні умови для водіїв і пішоходів. Варто бути обережним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Одесу примчать морози до -10 градусів.