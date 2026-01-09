До -17 градусов ночью: синоптики предупреждают о сильном похолодании в Днепре

Настоящая зима приедет в город

В Днепре с 12 по 18 января ожидается период устойчивых и сильных морозов. Температура будет держаться значительно ниже нуля как днем, так и ночью.

По прогнозам различных синоптических сервисов, похолодание может быть еще более ощутимым, чем кажется на первый взгляд. Подробнее написал "Телеграф".

Что ждет Днепр 12-18 января

По данным "Sinoptik", в Днепре с 12 по 18 января ожидается длительный период сильных морозов. Температура всю неделю будет держаться ниже нуля, существенного потепления не прогнозируют.

В понедельник, 12 января, ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов, днем будет около -9. Во вторник, 13 января, ночная температура снова составит -11, а днем воздух прогреется до -6 градусов.

Самой холодной станет ночь со вторника на среду, 14 января. По прогнозу температура упадет до -14 градусов, днем ожидается около -7. В четверг, 15 января, ночью будет до -12, а днем — около -8 градусов.

В пятницу, 16 января, морозы сохранятся: ночью до -11, днем — около -8. В субботу, 17 января, ночная температура снизится до -9, а дневная будет составлять -6 градусов. В воскресенье, 18 января, ночью прогнозируют до -9, днем — около -7 градусов. На протяжении всего периода будет облачная погода.

Погода в Днепре на предстоящую неделю. Фото: Sinoptik

В то же время синоптический ресурс "Погода.Мета" дал еще более строгий прогноз для Днепра на 12-18 января. По этим данным, морозы могут быть сильнее, особенно в ночные часы.

В течение 12-15 января днем ожидается -7 градусов, а ночью -14 градусов. Холоднее всего будет в ночь на 16 января — до -17, а днем температура достигнет до -9. В конце недели ожидается ослабление морозов при сохранении облачной погоды.

Когда ожидается сильный мороз в Днепре. Фото: Погода.Мета

