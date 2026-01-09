До -17 градусів уночі: синоптики попереджають про сильне похолодання у Дніпрі

Справжня зима завітає у місто

У Дніпрі з 12 до 18 січня очікується період стійких і сильних морозів. Температура триматиметься значно нижче нуля як удень, так і вночі.

За прогнозами різних синоптичних сервісів, похолодання може бути ще відчутнішим, ніж здається на перший погляд. Детальніше написав "Телеграф".

Що чекає на Дніпро 12-18 січня

За даними "Sinоptik", у Дніпрі з 12 по 18 січня очікується тривалий період сильних морозів. Температура весь тиждень триматиметься нижче нуля, істотного потепління не прогнозують.

У понеділок, 12 січня, вночі стовпчики термометрів опустяться до -11 градусів, удень буде близько -9. У вівторок, 13 січня, нічна температура знову становитиме -11, а вдень повітря прогріється до -6 градусів.

Найхолоднішою стане ніч з вівторка на середу, 14 січня. За прогнозом, температура впаде до -14 градусів, удень очікується близько -7. У четвер, 15 січня, вночі буде до -12, а вдень — приблизно -8 градусів.

У п’ятницю, 16 січня, морози збережуться: вночі до -11, удень — близько -8. У суботу, 17 січня, нічна температура знизиться до -9, а денна становитиме -6 градусів. У неділю, 18 січня, вночі прогнозують до -9, удень — близько -7 градусів. Протягом усього періоду переважатиме хмарна погода.

Погода у Дніпрі на наступний тиждень. Фото: Sinоptik

Водночас синоптичний ресурс "Погода.Мета" дав ще суворіший прогноз для Дніпра на 12-18 січня. За цими даними, морози можуть бути сильнішими, особливо в нічні години.

Протягом 12-15 січня вдень очікується до -7 градусів, а вночі — -14 градусів. Найхолодніше буде в ніч на 16 січня — до -17, а удень температура сягне до -9. Наприкінці тижня очікується послаблення морозів, при збереженні хмарної погоди.

Коли очікується найбільший мороз у Дніпрі. Фото: Мета.Погода

